NASA: Η ηλιόσφαιρα και η νέα αποστολή που αποκαλύπτει τα μυστικά της κοσμικής ασπίδας του ηλιακού μας συστήματος

Μία νέα αποστολή της NASA, έρχεται για να δώσει απαντήσεις για το διάστημα αυτή τη φορά σχετικά με το ηλιακό μας σύστημα.

Με την αποστολή αυτή της NASA, θα μπορέσει να μελετηθεί πώς ο Ήλιος επηρεάζει το πλανητικό μας περιβάλλον έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία τόσο για τη Γη όσο και για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα.

Η ηλιόσφαιρα είναι μια τεράστια «φούσκα» που δημιουργείται από τον ηλιακό άνεμο, δηλαδή το συνεχές ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων που εκπέμπει ο Ήλιος. Λειτουργεί σαν ασπίδα γύρω από το ηλιακό μας σύστημα, προστατεύοντας τους πλανήτες από τις επικίνδυνες κοσμικές ακτίνες.

Μαζί με το μαγνητικό πεδίο της Γης, η ηλιόσφαιρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας.

Fascinating: A conceptual animation depicting the heliosphere – the immense bubble created by the Sun’s magnetic field that surrounds all the planets



September 7, 2025

Η αποστολή IMAP

Η NASA εκτόξευσε την αποστολή IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) με στόχο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται ο ηλιακός άνεμος, την αλληλεπίδρασή του με το διαστρικό διάστημα στα όρια της ηλιόσφαιρας, και τον μηχανισμό με τον οποίο η ηλιόσφαιρα μας προστατεύει από τις πιο ενεργειακές κοσμικές ακτίνες.

Το IMAP φέρει 10 επιστημονικά όργανα που θα επιτρέψουν πολύ πιο ακριβείς μετρήσεις και χαρτογράφηση σε σχέση με προηγούμενες αποστολές.

Από το Voyager στο σήμερα

Η ύπαρξη της ηλιόσφαιρας τεκμηριώθηκε τη δεκαετία του ’60 με το Mariner 2, ενώ οι αποστολές Pioneer και Voyager τη δεκαετία του ’70 προσέφεραν τις πρώτες άμεσες μετρήσεις. Τα Voyager 1 και 2 είναι μέχρι σήμερα τα μοναδικά σκάφη που έχουν περάσει το όριο της ηλιόσφαιρας, το 2012 και το 2018 αντίστοιχα.

Το δορυφορικό πρόγραμμα IBEX χαρτογραφεί τα όρια της ηλιόσφαιρας από το 2008. Το IMAP αναμένεται να προσφέρει εικόνα έως και 30 φορές πιο αναλυτική.

More photos from this morning's Falcon 9 launch of IMAP

Νέες αποστολές για τον «διαστημικό καιρό»

Το IMAP εκτοξεύτηκε μαζί με δύο ακόμη αποστολές:

Carruthers Geocorona Observatory, που θα μελετήσει την εξώσφαιρα της Γης και τις επιδράσεις του διαστημικού καιρού.

SWFO-L1 (NOAA), που θα λειτουργεί ως ανιχνευτής ηλιακών καταιγίδων, δίνοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις για εκρήξεις του Ήλιου που μπορεί να επηρεάσουν δίκτυα ηλεκτρισμού, επικοινωνίες, δορυφόρους και την ασφάλεια των αστροναυτών.

Σύμφωνα με τη NASA, τα δεδομένα αυτών των αποστολών είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνουν ασφαλείς οι υποδομές και οι τεχνολογίες στη Γη, αναφέρει το CNN.

Οι νέες μετρήσεις θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς ο Ήλιος επηρεάζει το πλανητικό μας περιβάλλον και να βελτιώσουν τις προβλέψεις για τον διαστημικό καιρό. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία τόσο για τη Γη όσο και για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα.