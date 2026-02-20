Συμβαίνει τώρα:
NASA: Στις 6 Μαρτίου η αποστολή αστροναυτών προς τη Σελήνη – Με επιτυχία στέφθηκαν τα κρίσιμα τεστ

Τα προβλήματα στον ανεφοδιασμό πυραύλων φαίνεται να ξεπεράστηκαν
Artemis II
Artemis II / Reuters

Αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν σήμερα Παρασκευή 20.02.2026 ότι η διαστημική υπηρεσία σκοπεύει να πραγματοποιήσει στις 6 Μαρτίου την εκτόξευση διαστημοπλοίου που θα μεταφέρει 4 αστροναύτες, το οποίο θα μπει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει.

Η επιχείρηση γίνεται στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II, της NASA που αναμένεται να είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια, αφού ξεπέρασε τα εμπόδια στον ανεφοδιασμό πυραύλων σε μια δεύτερη βασική δοκιμή εκτόξευσης που έγινε αυτή την εβδομάδα.

Η NASA, προειδοποίησε ότι η υπόλοιπη προετοιμασία θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

 

 

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ολοκλήρωσε χθες Πέμπτη το βράδυ μια σχεδόν 50ωρη δοκιμή της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση του Artemis II, τροφοδοτώντας τον πύραυλο με περίπου 730.000 γαλόνια προωθητικού καυσίμου χωρίς να αντιμετωπίσει τις ενοχλητικές διαρροές υδρογόνου που εμπόδισαν την αρχική δοκιμή τον περασμένο μήνα, δήλωσαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κόσμος
