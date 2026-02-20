NASA: Στις 6 Μαρτίου η αποστολή αστροναυτών προς τη Σελήνη – Με επιτυχία στέφθηκαν τα κρίσιμα τεστ

Αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν σήμερα Παρασκευή 20.02.2026 ότι η διαστημική υπηρεσία σκοπεύει να πραγματοποιήσει στις 6 Μαρτίου την εκτόξευση διαστημοπλοίου που θα μεταφέρει 4 αστροναύτες, το οποίο θα μπει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει.

Η επιχείρηση γίνεται στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II, της NASA που αναμένεται να είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια, αφού ξεπέρασε τα εμπόδια στον ανεφοδιασμό πυραύλων σε μια δεύτερη βασική δοκιμή εκτόξευσης που έγινε αυτή την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η NASA, προειδοποίησε ότι η υπόλοιπη προετοιμασία θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

NASA teams successfully fueled the Artemis II rocket during tonight’s prelaunch test for the lunar mission.



Our Artemis experts will answer questions about the important milestone and next steps during a briefing tomorrow at 11am ET (1600 UTC). https://t.co/fVjFOmK5dy pic.twitter.com/WoWwYGm99T — NASA (@NASA) February 20, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIVE: NASA experts discuss results of the second fueling test for our upcoming @NASAArtemis mission to fly around the Moon. https://t.co/MGc5yburW4 — NASA (@NASA) February 20, 2026

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ολοκλήρωσε χθες Πέμπτη το βράδυ μια σχεδόν 50ωρη δοκιμή της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση του Artemis II, τροφοδοτώντας τον πύραυλο με περίπου 730.000 γαλόνια προωθητικού καυσίμου χωρίς να αντιμετωπίσει τις ενοχλητικές διαρροές υδρογόνου που εμπόδισαν την αρχική δοκιμή τον περασμένο μήνα, δήλωσαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.