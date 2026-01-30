Κόσμος

NASA: Αναβάλλεται λόγω καιρού το πρώτο ταξίδι μετά από 50 χρόνια στη Σελήνη

Η νέα ημερομηνία που ανακοινώθηκε συμπίπτει με τον τελικό του Super Bowl
Η NASA ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ότι η πρώτη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis 2 μετατίθεται για λίγες ημέρες αργότερα. Πρόκειται για την αποστολή με την οποία αστροναύτες θα ταξιδέψουν για πρώτη φορά γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Όπως εξήγησε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA, οι κακές καιρικές συνθήκες την ανάγκασαν να αναβάλει το τελευταίο μεγάλο τεστ του πυραύλου SLS. Έτσι, το πρώτο διαθέσιμο «παράθυρο» εκτόξευσης προς τη Σελήνη μεταφέρεται για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, αντί για τις 6 Φεβρουαρίου που προέβλεπε το αρχικό πρόγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τον τελικό του Super Bowl, του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στις ΗΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα αλλού.

 

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι η εκτόξευση θα γίνει εκείνη την ημέρα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η τελευταία τεχνική δοκιμή του πυραύλου. Η δοκιμή αυτή, που λειτουργεί ως τελική πρόβα πριν από την αποστολή, μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα λόγω του έντονου ψύχους που επικρατεί σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής, η NASA θα ανακοινώσει και την οριστική ημερομηνία εκτόξευσης της Artemis 2, στην οποία θα συμμετάσχουν τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτης.

Συνολικά, από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου, η NASA εξετάζει 14 πιθανά «παράθυρα» εκτόξευσης για την αποστολή. Παράλληλα, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η επανδρωμένη αποστολή Crew-12 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου. Όπως διευκρίνισε στέλεχος της NASA, το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να αλλάξει αν προηγηθεί η εκτόξευση της Artemis 2.

