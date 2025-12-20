NBC: Ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανά νέα χτυπήματα εναντίον του Ιράν

Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολύ εύθραυστη και αυτό δεν αφορά μόνο την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά και τις σχέσεις του Τελ Αβίβ με το Ιράν, που είναι τεταμένες.

Το Ισραήλ ανησυχεί ότι μετά τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η Τεχεράνη ξαναστήνει ότι είχε καταστραφεί και όπως φαίνεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θέλει συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τα επόμενα βήματα

Όπως μετέδωσε σήμερα Σάββατο 20.12.2025 το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά μια απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να να πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα, ότι οι ενέργειες του Ιράν απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενδέχεται να παρουσιάσουν τέσσερις επιλογές για την αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής από το Ιράν: από αυτόνομη δράση του Ισραήλ, έως κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ ή αποκλειστική δράση των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η εύθραυστη εκεχειρία με τη Χαμάς και η εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας στο Γάζα αναμένεται να συζητηθούν κατά τη συνάντηση.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν θα μπορούσε να φτάσει έως και 3.000 ανά μήνα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για το Ισραήλ και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής.