Νέα άνοδος για την ακροδεξιά στη Γερμανία – Η AfD προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση

H AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% κερδίζοντας 2% από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου, ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% υποχωρώντας μια μονάδα
Αφίσα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD)
Αφίσα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με σύνθημα «Απελάστε αντί να πετάτε» REUTERS/Thilo Schmuelgen

Η ακροδεξιά φαίνεται πως ανεβαίνει επικίνδυνα με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) να κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς.

Συγκεκριμένα, η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1). Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1).

Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).

