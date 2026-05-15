Απίστευτη γκάφα στην τηλεόραση της Αργεντινής: Κάλεσαν ουρολόγο για… ειδικό στα UFO

«Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγονται παρόμοια, αλλά δεν είναι το ίδιο» - Δείτε το βίντεο
Μία από τις πιο αμήχανες τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων ημερών εκτυλίχθηκε ζωντανά στην Αργεντινή, όταν παρουσιαστές εκπομπής αφιερωμένης στα UFO κάλεσαν κατά λάθος έναν… ουρολόγο, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ειδικό στους εξωγήινους.

Οι παρουσιαστές στην τηλεόραση της Αργεντινής, χωρίς να αντιληφθούν το λάθος, άρχισαν να του κάνουν σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με την εξωγήινη ζωή, τις θεάσεις UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα, ζητώντας του μάλιστα να μοιραστεί την «επιστημονική» του άποψη με το κοινό. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν τον ρώτησαν πού σπούδασε και πώς απέκτησε τόσες γνώσεις γύρω από τα UFO.

Τότε ο άνδρας αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση με απόλυτη ψυχραιμία.

«Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγονται παρόμοια, αλλά δεν είναι το ίδιο», απάντησε, αφήνοντας για λίγα δευτερόλεπτα άφωνους τους παρουσιαστές.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το επικό μπέρδεμα και την αμηχανία στο στούντιο. Πολλοί μάλιστα χαρακτήρισαν τη σκηνή «τηλεοπτικό χρυσάφι», ενώ άλλοι αστειεύτηκαν ότι ίσως τελικά οι εξωγήινοι να… χρειάζονται συμβουλή ουρολόγου.

