Guardian: Τα 4 σενάρια για το πώς και τι θα γίνει αν φύγει ο Κιρ Στάρμερ από τους Εργατικούς

Ενώ η εξουσία του Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργού της Βρετανίας φαίνεται να υπονομεύεται οριστικά μετά από εκκλήσεις βουλευτών και απερχόμενων υπουργών μετά από παραιτήσεις, παραμένει στο Νο. 10 της Ντάουνινγκ Στριτ – προς το παρόν και στην προεδρία των Εργατικών.

Πώς, λοιπόν, και πότε, θα μπορούσε να απομακρυνθεί από τους Εργατικούς ο Κιρ Στάρμερ; Ακολουθούν μερικά πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τον Explainer του Guardian.

1. Μια αναμέτρηση χωρίς τον Άντι Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, το πιθανό φαβορί μεταξύ των βουλευτών των Εργατικών, δεν βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Οποιαδήποτε απόφαση τις επόμενες εβδομάδες θα απαιτούσε από έναν εν ενεργεία βουλευτή να ξεκινήσει μια αναμέτρηση λαμβάνοντας την υποστήριξη 80 και πλέον συναδέλφων ή πείθοντας τον Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για να παραιτηθεί.

Ο βουλευτής του Makerfield, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (14.05.2026) ότι παραιτείται από την έδρα του και θέλει να την πάρει ο Μπέρναμ. Μένει να δούμε αν η Ντάουνινγκ Στριτ θα αφήσει τον Μπέρναμ να παραμείνει, και αν το κάνει, αν θα κερδίσει.

Εάν αυτό δεν συμβεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα μπορούσε να υπάρξει αδιέξοδο. Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε και αυτός από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη, φέρεται να είχε δεσμευτεί να ξεκινήσει μια αναμέτρηση, αλλά προφανώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη μεταξύ των βουλευτών. Άλλοι πιθανοί αντίπαλοι – όπως η Άντζελα Ρέινερ και ο Εντ Μίλιμπαντ – δεν φαίνεται να κινητοποιούνται πλήρως.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, για παράδειγμα εάν ένα από τα υποσχεθέντα νέα έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ φέρει πιο επιζήμιες αποκαλύψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κάποιος όντως ξεκινήσει μια επίσημη αμφισβήτηση, ο Στάρμερ θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει – και στη συνέχεια θα μπορούσε να κερδίσει την ψήφο των μελών των Εργατικών.

2. Μια αναμέτρηση με την επιστροφή του Μπέρναμ

Εάν η Ντάουνινγκ Στριτ επιτρέψει στον μηχανισμό των Εργατικών να υποστηρίξει τον Μπέρναμ ως υποψήφιο στο Makerfield, θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να πραγματοποιηθούν οι ενδιάμεσες εκλογές. Μια νίκη θα τον έστελνε πίσω στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το να αφήσουμε τον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτή είναι πιθανό. Ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ φρόντισε να αποκλειστεί από το να θέσει υποψηφιότητα στις ενδιάμεσες εκλογές του Γκόρτον και του Ντέντον, ο Στάρμερ θα βρισκόταν υπό τεράστια πίεση να αλλάξει πορεία αυτή τη φορά.

Και πάλι, εάν ακολουθούσε μια αναμέτρηση ηγεσίας, ο Στάρμερ θα μπορούσε να επιλέξει να αγωνιστεί και θα μπορούσε να κερδίσει. Το κόμμα χρησιμοποιεί το ενιαίο σύστημα μεταβιβάσιμων ψήφων, όπου τα μέλη κατατάσσουν τους υποψηφίους κατά προτίμηση. Δεν θα ήταν αδιανόητο για τον Στάρμερ να κερδίσει μια τριμερή αναμέτρηση βασισμένη σε ψήφους δεύτερης επιλογής από άτομα που δεν ήθελαν να αναλάβει κάποια από τις εναλλακτικές.

3. Μια ακόμη πιο αργή αναμέτρηση με τον Μπέρναμ

Αυτό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό καθαρά από άποψη χρονοδιαγράμματος. Εάν ο Μπέρναμ απορριφθεί στις προσπάθειές του να επιλεγεί για το Μέικερφιλντ, κάτι θα μπορούσε να προκύψει μακροπρόθεσμα.

Υπάρχει επίσης ένας κόσμος στον οποίο η Ντάουνινγκ Στριτ συμφωνεί να επιτρέψει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων μόλις λήξει η δημαρχιακή του θητεία το 2028. Ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι η αλλαγή πρωθυπουργών κοντά στις εκλογές μπορεί να είναι καλύτερη, για να δώσει μια αίσθηση φρεσκάδας και ορμής.

Η πρόκληση με αυτήν την ιδέα είναι ότι θα άφηνε έναν βαθιά κουτσό πρωθυπουργό στην Ντάουνινγκ Στριτ για δύο χρόνια, να αγωνίζεται να εφαρμόσει μια ατζέντα και πολύ πιθανόν να οδηγήσει τους Εργατικούς ακόμη χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις.

4. Ο Στάρμερ επιβιώνει!

Ναι, φαίνεται απίθανο. Ο Στάρμερ έχει αποδειχθεί ένας απογοητευτικός πρωθυπουργός με βάση τις περισσότερες μετρήσεις, και ενώ σχεδόν 100 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει την αποχώρησή του, αρκετοί ακόμη είναι γνωστό ότι θέλουν ιδιωτικά να συμβεί αυτό.

Αν ο Στάρμερ δεν παραιτηθεί – κάτι που, μέχρι στιγμής, δεν είναι πιθανό – τότε θα πρέπει να πιεστεί. Ο Μπέρναμ μπορεί να μην κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Κανένας από τους Στρίτινγκ, Μίλιμπαντ ή Ρέινερ δεν μπορεί να το κάνει.

Αυτό θα έμοιαζε με συνταγή για ελεγχόμενη παρακμή. Αλλά υπάρχει, θεωρητικά, η πιθανότητα ο Στάρμερ να επανεφεύρει τον εαυτό του και να στείλει τους Εργατικούς πίσω στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ίσως μοιάζει με το λιγότερο πιθανό αποτέλεσμα από όλα.