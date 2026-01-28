Νέα απειλή Τραμπ: «Τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, ικανή να εκτελέσει με βία την αποστολή της αν χρειαστεί»

Με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» να πλησιάζει το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο «μήνυμα» ισχύος και αποτροπής στην Τεχεράνη, με το οποίο απειλεί για νέο κύμα καταστροφικών πληγμάτων ακριβείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε σήμερα (28.01.2026) στο Truth Social δήλωσε ότι μια «τεράστια αρμάδα» αμερικανικών πολεμικών πλοίων κατευθύνεται προς το Ιράν, ενώ υπενθύμισε με «ευγενικό τρόπο» στην Τεχεράνη τους βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατά την διάρκεια του 12ημερου πολέμου Ιράν – Ισραήλ.

Ακόμα, κάλεσε την ιρανική κυβέρνηση να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό», είπε αρχικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι ο στόλος, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, είναι «έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί».

Πρόσθεσε ότι η δύναμη ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που είχε σταλεί προηγουμένως στη Βενεζουέλα και είπε ότι ελπίζει ότι το Ιράν θα «έρθει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη με σύνθημα «ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην στρατιωτική επιχείρηση του Ιουνίου του 2025, στο πλαίσιο του πολέμου Ιράν και Ισραήλ, με την κωδική ονομασία «Midnight Hammer», εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάεων υπογραμμίζοντας πως είχε προκαλέσει «μεγάλη καταστροφή στο Ιράν» ενώ ακόμα προειδοποίησε ότι «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη» εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία.