Νέα αποκάλυψη: Χριστουγεννιάτικη κάρτα και ευχές του Άντριου στον Επστάιν αγκαλιά με τις κόρες του Βεατρίκη και Ευγενία

Νέα στοιχεία από τα αρχεία Επστάιν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από το πόσο στενή ήταν η σχέση του πρώην πρίγκιπα Άντριου και της οικογένειάς του με τον Τζέφρι Επστάιν, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του.

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του Άντριου, οι αποκαλύψεις των αρχείων Επστάιν σκιαγραφούν ένα πιο περίπλοκο και βαθύ δίκτυο επαφών – από κοινωνικές συναναστροφές και προσκλήσεις σε ιδιωτικές εκδηλώσεις έως προσωπική επικοινωνία που φαίνεται να συνεχίστηκε για χρόνια.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έστειλε χριστουγεννιάτικη κάρτα στον Επστάιν, η οποία περιείχε φωτογραφίες με τις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, έναν χρόνο αφότου είχε δηλώσει ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή.

Ο Άντριου υπέγραψε προσωπικά την κάρτα, ευχόμενος «πολλή χαρά και ευτυχία αυτή την περίοδο και για τη χρονιά που έρχεται», λίγο μετά την αποφυλάκιση του Επστάιν. Στο υλικό περιλαμβάνονταν τρεις φωτογραφίες των παιδιών του – δύο με τον ίδιο και μία με τις δυο αδελφές μαζί— όταν η πριγκίπισσα Βεατρίκη ήταν 23 ετών και η πριγκίπισσα Ευγενία 21 ετών.

Υπήρχε επίσης ένα σκίτσο που φέρεται να απεικονίζει τον ίδιο να περπατά στο χιόνι με τέσσερα σκυλιά προς έναν χιονάνθρωπο που κρατά τη βρετανική βασιλική σημαία.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι έστειλε και δεύτερη χριστουγεννιάτικη κάρτα το 2012, ξανά με φωτογραφίες με τις κόρες του αλλά και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον.

Οι αντιφάσεις και οι αποκαλύψεις

Τα στοιχεία αυτά έρχονται την ώρα που αποχαρακτηρισμένο email ανέφερε ότι ο Άντριου «είχε συναινετική σεξουαλική σχέση» με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ – ισχυρισμός που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Η κάρτα, με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2011, αμφισβητεί ευθέως τον ισχυρισμό του ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Επστάιν μετά τη συνάντησή τους στο Central Park τον Δεκέμβριο του 2010. Σε συνέντευξή του το 2019 στην εκπομπή BBC Newsnight, με τη δημοσιογράφο Emily Maitlis, είχε δηλώσει: «Από εκείνη την ημέρα και μετά δεν είχα καμία επαφή μαζί του».

Πηγή από το παλάτι σχολίασε ότι η αποστολή μιας τόσο «οικείας» χριστουγεννιάτικης κάρτας «υπονομεύει ακόμη περισσότερο τους ισχυρισμούς του».

«Δεν δείχνει καθόλου καλά να στέλνεις φωτογραφίες των παιδιών σου σε έναν καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η σχέση του Άντριου αλλά και της πρώην συζύγου του Σάρα Φέργκιουσον με τον Επστάιν συνεχίστηκε και μετά τη φυλάκισή του για διακίνηση ανηλίκων.

Η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται μάλιστα να είχε πάει τις κόρες της να τον συναντήσουν λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009.

Emails που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος ζητούσε συχνά από τα κορίτσια να ξεναγούν γνωστούς του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σε ένα μήνυμα, διαβεβαίωνε φίλο του που θα συναντούσε τη Βεατρίκη: «Της αρέσω, όλα καλά». Σε άλλο, η Φέργκιουσον αναφερόταν ακόμη και στην προσωπική ζωή της μικρότερης κόρης της.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι η Φέργκιουσον και οι κόρες της είχαν καλέσει τον Επστάιν στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Άντριου, καθώς και σε άλλες ιδιωτικές εκδηλώσεις της οικογένειας. Ο ίδιος είχε παρευρεθεί και στο πάρτι ενηλικίωσης της Βεατρίκης το 2006, μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και τον Χάρβεϊ Γουάνστιν.

Η Βεατρίκη και η Ευγενία αισθάνονται «σοκαρισμένες» και «αμήχανες» για τη μακροχρόνια σχέση των γονιών τους με τον Επστάιν, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πόσο συχνά βρέθηκαν και οι ίδιες στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Η Φέργκιουσον, σύμφωνα με emails, είχε επιχειρήσει να ανασκευάσει δημόσια παλαιότερες δηλώσεις της για τον Επστάιν, λέγοντας ότι «είχε εκτίσει την ποινή του και προχωρούσε τη ζωή του».