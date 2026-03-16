Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο του ABC: «Αντιπαθέστατη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ακόμη μία φορά σε γυναίκα δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς τη «πολύ αντιπαθητική», επειδή τον ρώτησε γιατί οι ΗΠΑ «στέλνούν 5.000 πεζοναύτες και ναύτες» στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Air Force One. Ο Τραμπ φάνηκε να κάνει μια χειρονομία, προτρέποντάς τη να σταματήσει να μιλά, προτού δεχτεί άλλη ερώτηση από έναν άνδρα δημοσιογράφο.

Trump calls female reporter ‘obnoxious’ pic.twitter.com/lbqHb89oGD — The Telegraph (@Telegraph) March 16, 2026

Όταν εκείνη επέμεινε, ο Τραμπ είπε: «Είσαι ένα πολύ αντιπαθητικό άτομο», προτού προχωρήσει σε άλλη ερώτηση.

Στη συνέχεια ο αμερικανός πρόεδρος κατακεραύνωσε και το Μέσο στο οποίο εργάζεται ως «ένα από τα χειρότερα, πιο ψεύτικα και πιο διεφθαρμένα».

«Ξέρετε κάτι, το ABC News νομίζω ότι είναι ίσως ο πιο διεφθαρμένος ειδησεογραφικός οργανισμός στον πλανήτη. Νομίζω ότι είναι απαίσιοι».

Όταν ρωτήθηκε ξανά, «μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τους στρατιώτες;», ο πρόεδρος κατέληξε: «Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο από το ABC».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται με χαρακτηρισμούς και απρεπή σχόλια σε γυναίκες δημοσιογράφους. Τον περασμένο Νοέμβριο, αποκάλεσε την Κάθριν Λούσι του Bloomberg News «γουρούνα» ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις εν πτήσει με το Air Force One.

Και τον περασμένο μήνα, επέκρινε την Κέιτλαν Κόλινς του CNN, αφού αυτή του έθεσε μια ερώτηση σχετικά με το σκάνδαλο του Επστάιν στον Λευκό Οίκο, αποκαλώντας τη: «η χειρότερη δημοσιογράφος».