Νέα πρόκληση από Τατάρ για το κυπριακό: Καταργούμε τον βορρά, κηρύσσουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Με αφορμή την υποψήφιότητά του για την προεδρία, ο Ερσίν Τατάρ, ηγέτης των τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, προέβη σε ακόμη μία σειρά προκλητικών δηλώσεων για την δημιουργία «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», όπως θέλει η Τουρκία να λέγονται τα κατεχόμενα.

Ο ηγέτης των τουρκοκύπριων, Ερσίν Τατάρ, παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «Δεν υπάρχει πλέον Βορράς ή Νότος σε αυτό το ζήτημα (κυπριακό). Αφού η ελληνική πλευρά ισχυρίζεται ότι ολόκληρη η διοίκηση του νησιού της ανήκει, εμείς καταργούμε τον βορρά, κηρύσσουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και διεκδικούμε δικαιώματα σε όλες τις θάλασσες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ersin Tatar ; “Bu İşin Kuzeyi, Güneyi Kalmadı.”



Madem Rum Kesimi Bütün Ada Yönetimi Bizdedir Diyor,



Biz de Kuzeyi Kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve Bütün Denizlerde Hak İddia Ediyoruz..” #Sondakika pic.twitter.com/15yv2MvZF3 — DÜNYA FREKANSI (@ECansabunc93820) September 12, 2025

Με τις παράνομες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, στις 19 Οκτωβρίου, να πλησιάζουν, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι η πολιτική δύο κρατών, την οποία εφαρμόζει με την πλήρη στήριξη της Άγκυρας, είναι «η μόνη σωστή και ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Σεπτεμβρίου προτείνει ο ΟΗΕ να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και τον Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.