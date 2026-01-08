Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Η Ελλάδα επιχειρεί μονομερώς στο Αιγαίο»

Κόσμος

Πλοίο παρενοχλήθηκε σε διεθνή ύδατα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας
Πολεμικά πλοία
Συνέχεια στους ισχυρισμούς  περί «δικαιοδοσίας» της σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο δίνει η Τουρκία, κατηγορώντας για ακόμα μια φορά την Ελλάδα για «μονομερείς ενέργειες».

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε σήμερα (08.01.2026), στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, ότι «δεν παρενόχλησε» το πλοίο «Ocean Link», το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης οπτικής ίνας σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τουρκικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε κλήση μέσω ασυρμάτου προς το πλοίο, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε «περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας». Αν και η Άγκυρα διαψεύδει την «παρενόχληση», συνεχίζει το αφήγημα της «τουρκικής δικαιοδοσίας» στην περιοχή. Στην περιοχή βρίσκεται και μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η Ελλάδα επιχειρεί να διεξάγει μονομερείς δραστηριότητες στο Αιγαίο Πέλαγος, αγνοώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. «Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και καθίστανται αναποτελεσματικές μέσω του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των πρωτοβουλιών της χώρας μας», προσθέτει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Σε αυτό το πλαίσιο, oι δραστηριότητες του πλοίου πόντισης καλωδίων Ocean Link, για το οποίο η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX, παρακολουθούνται στενά. Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση του πλοίου από την Τουρκία, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός τύπος», καταλήγει.

Πηγή: Onalert.gr

