Νέα πρόκληση Ερντογάν στην επέτειο του ψευδοκράτους: Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα γίνουν αιχμάλωτοι των Ελληνοκυπρίων

Επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, στο μήνυμά του για την επέτειο ίδρυσης του ψευδοκράτους.

“Κανείς, και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τους Τουρκοκύπριους σε αιχμαλώτους των Ελληνοκυπριακών παιχνιδιών”, είπε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING No one, especially European Union, has right to turn Turkish Cypriots into prisoners of Greek Cypriot games, Turkish president says — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2019

“Οι Τουρκικές προσπάθειες για δίκαιη, βιώσιμη πολιτική λύση στην Κύπρο δεν βρίσκουν ανταπόκριση στην νότια πλευρά”, συνέχισε ο Ερντογάν, για να προσθέσει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σφετεριστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στις πηγές υδρογονανθράκων.

“Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας με τον ίδιο τρόπο που εξαλείψαμε τις απειλές κατά της παρουσίας των Τουρκοκυπρίων στο παρελθόν”, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

#BREAKING Turkish efforts for just, sustainable political solution on Cyprus not reciprocated on southern side, says President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2019

#BREAKING Erdogan says will never allow anyone usurp Turkish Cypriots' rights on hydrocarbon resources — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2019

“Ως μέρος των ιστορικών και συμβατικών καθηκόντων της, η Τουρκία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει τη σημαία της «Βορείου Κύπρου» στις θάλασσες, τους αιθέρες και τη γη”, κατέληξε ο Ερντογάν.