Ιταλός ακροδεξιός πρώην στρατηγός ανέβασε βίντεο AI που τον εμφανίζει ως Ρωμαίο αυτοκράτορα που καταδικάζει σε θάνατο ηγέτες της αντιπολίτευσης

Σάλο έχει προκαλέσει, στην Ιταλία, βίντεο AI που δημοσίευσε ο πρώην στρατηγός και νυν ακροδεξιός πολιτικός Ρομπέρτο Βανάτσι ο οποίος εμφανίζεται ως Ρωμαίος αυτοκράτορας που καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο πολιτικός Βανάτσι κάθεται δίπλα στην Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε ρωμαϊκό αμφιθέατρο το οποίο θυμίζει το Κολοσσαίο.

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Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί, δεμένοι με σχοινιά, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος των Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε, η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής Λάουρα Μπολντρίνι και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι.

Ο Βανάτσι κάνει σαφή την καταδίκη σε θάνατο των πολιτικών του αντιπάλων, κατεβάζοντας τον αντίχειρά του, ακριβώς όπως πιστεύεται ότι συνήθιζαν να κάνουν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Στο τέλος, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά στους καταδικασθέντες, ενώ την σκηνή παρακολουθεί έντρομος και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ρομάνο Πρόντι.

Tο βίντεο αναρτήθηκε και από τον Βανάτσι, στους λογαριασμούς του στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στρατηγός, πριν από πέντε μήνες δημιούργησε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» το οποίο, μεταξύ των άλλων, ζητά μαζικές απελάσεις λαθρομεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και θεωρεί ότι «ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν μια ηγετική μορφή».

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«Μετά από χρόνια στον στρατό, αυτή είναι η θεσμική του ευαισθησία του Βανάτσι και το αίσθημα τιμής του», υπογράμμισε ο Τζουζέπε Κόντε. «Στην Ιταλία, όλα αυτά τα έχουμε ήδη ζήσει. Αν νομίζετε ότι σας φοβόμαστε, κάνετε λάθος», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, σύμφωνα με τον οποίο «το βίντεο αυτό αποτελεί προτροπή στην βία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ROBERTVS VANNACCIVS (@robertus_vannaccius)

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι απάντησε ότι «ο Κόντε κακαρίζει σαν κοράκι» για ένα βίντεο που «είναι σαφώς σατιρικό και μη ρεαλιστικό».

«Η αναφορά στη θανάτωση πολιτικών αντιπάλων, είναι σήμερα το χαρακτηριστικό στοιχείο του στρατηγού Βανάτσι», υπογράμμισε η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής, Λάουρα Μπολτρίνι. Κατά την άποψή της, «δεν υπάρχει καμία ειρωνεία, πρόκειται για απειλή με σωματική εξόντωση, σε βάρος πολιτικών αντίπαλων δυνάμεων και είναι κάτι το πολύ σοβαρό» είπε επίσης η Μπολτρίνι.

Ο Λούτσιο Μαλάν, πρόεδρος των γερουσιαστών του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», σχολίασε: «οι εικόνες αυτές δεν μας εκπροσωπούν, ούτε ως μήνυμα, ούτε ως στυλ. Διότι η ανθρώπινη εγγύτητά μας εκφράσθηκε πάντα προς όσους μαρτύρησαν, και όχι προς τους εκτελεστές αθώων ανθρώπων».