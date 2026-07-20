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Ιράν: Νέο μπαράζ επιθέσεων από τις ΗΠΑ – «Στόχος η αποδυνάμωση των επιχειρήσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ»

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM και το ιρανικό πρακτορείο Fars σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν
Ιράν
U.S. Central Command via AP
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Για δέκατη μέρα συνεχόμενα συνεχίζεται το μπαράζ επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM, όπως ανακοίνωσε στο X.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε από τη μεριά του αναφορές για αρκετές εκρήξεις των ΗΠΑ, κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.

Στην ανάρτησή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε: «Σήμερα, στις 4:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (σ.σ. 23:00 ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή.

Οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποδυναμώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν, ότι η Τεχεράνη θα «πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή.

«Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και σε κάθε ηγέτη των Ενόπλων Δυνάμεων», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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