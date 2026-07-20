Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 14 νεκροί μετά από εκατέρωθεν επιθέσεις

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα νέα αμοιβαία χτυπήματα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με το αιματοκύλισμα να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Στη περιφέρεια Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

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Οι πέντε από αυτούς έχασαν τη ζωή τους όταν ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο στην πόλη Σεμπέκινο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τέσσερις γυναίκες και ένας έφηβος, ενώ ακόμη 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο ουκρανικό πλήγμα σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην πόλη Μπέλγκοροντ προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου και τον τραυματισμό δέκα ακόμη.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Στην Οδησσό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα σε εγκαταστάσεις επιχείρησης, ενώ στο Πάβλοχραντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Στη Ζαπορίζια καταγράφηκε ένας νεκρός και εννέα τραυματίες, ενώ στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό.

Παράλληλα, στη Χερσώνα επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέα ρωσική επίθεση.

Παρά τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν στάσιμες.