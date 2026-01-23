Νέα Υόρκη: Ελάφι έσπασε το παράθυρο και «μπούκαρε» σε τράπεζα

Κόσμος

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να το απελευθερώσουν
ελάφι
Το ελάφι μέσα στην τράπεζα

Έναν ξεχωριστό «εισβολέα» δέχτηκε μία τράπεζα στην Νέα Υόρκη την περασμένη Κυριακή (18/1/1026) όταν ελάφι εισέβαλε στο κτίριο, αφού έσπασε ένα από τα παράθυρα.

Οι αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη ακινητοποίησαν και εν τέλει απελευθέρωσαν ελάφι που παγιδεύτηκε άθελά του μέσα στην τράπεζα. 

Σε πλάνα από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ, φαίνονται οι αστυνομικοί να μπαίνουν στην τράπεζα από το σπασμένο παράθυρο και να παλεύουν με το ελάφι, το οποίο αντιστεκόταν στις προσπάθειες τω αστυνομικών να το κινητοποιήσυν.

Αυτοί βέβαια κατάφεραν να περάσουν ένα σκοινί γύρω από τα κέρατά του να το ακινητοποιήσουν και μετά να το απελευθερώσουν.

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο, ότι δεν πρόκειται για προϊόν ΑΙ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό διάρρηξης σε τράπεζα στην περιοχή Ridge και βρέθηκαν αντιμέτωποι με «έναν απρόσμενο εισβολέα», ο οποίος αναγνωρίστηκε ως «αρσενικό ελάφι που έσπασε το παράθυρο».

