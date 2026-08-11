Νέα Υόρκη: Ένοχος ο πατέρας της 9χρονης Μελίνας για τη δολοφονία της – Συγκλονίζει η Ελληνίδα μητέρα της

Η δολοφονία της 9χρονης Ελληνοκαναδής από τον πατέρα της στη Νέα Υόρκη για να πάρει εκδίκηση από την πρώην σύζυγό του συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία του Καναδά.

Ο Καναδός πατέρας της Λουτσιάνο Φραττολίν, τη Δευτέρα (10.08.2026) κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης του Μελίνα όταν την έπνιξε σε έναν βάλτο σε ορεινή περιοχή στη βορειοανατολική Νέα Υόρκη.

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Ο Λουτσιάνο Φραττολίν, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο του καφέ, αφού σκότωσε την μικρή Μελίνα τον Ιούλιο του 2025 ενώ είχαν πάει μαζί διακοπές, στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της κάτω από μια πέτρα.

Στη συνέχεια, δε, επινόησε ότι η Μελίνα είχε απαχθεί προκαλώντας την έκδοση Amber Alert και μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό της 9χρονης.

Ο πατέρας της Μικρής Μελίνα αντιμετωπίζει πλέον την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη σορού. «Η σύντομη ζωή της Μελίνα έλαβε ένα βίαιο τέλος», είπε ο εισαγγελέας της κομητείας Έσεξ, Μάικλ Λάνγκι, κατά την αγόρευσή του τη Δευτέρα, κοιτάζοντας τον Φραττολίν ο οποίος απέφυγε το βλέμμα του.

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«Όλα ήταν γεμάτα λάσπη. Τα μακριά μαύρα μαλλιά της, τα οποία μόλις είχε βγάλει από τις πλεξούδες της, ήταν καλυμμένα με χώμα και χορτάρι», πρόσθεσε ο εισαγγελέας με τους ενόρκους να χρειάζονται μόλις μια ώρα για να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους.

Η Ελληνίδα μητέρα της Μελίνα, Κάλι Γαλάνης, είχε την πλήρη επιμέλεια της κόρης της, αφού το 2019 έβαλε τέλος στη σχέση εξ αποστάσεως που διατηρούσε με τον Φραττολίν. Τα τελευταία χρόνια, όμως, επέτρεπε στη Μελίνα να πηγαίνει ταξίδια με τον πατέρα της.

«Είχε παρακαλέσει για να μην πάει ταξίδι»

Καταθέτοντας στο δικαστήριο πριν από λίγες ημέρες η μητέρα της 9χρονης είπε ότι το μικρό κορίτσι δεν ήθελε να ταξιδέψει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αιθιοπία με τον πατέρα της.

«Δεν ήθελε να πάει», κατέθεσε η μητέρα προσθέτοντας ότι και η ίδια άρχισε να αισθάνεται όλο και πιο ανήσυχη για το συγκεκριμένο ταξίδι καθώς, όπως είπε, είχε ενδοιασμούς να επιτρέψει ένα ταξίδι στο εξωτερικό μετά την προειδοποίηση από τον δικηγόρο της για περιπτώσεις κατά τις οποίες χωρισμένοι γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και στη συνέχεια αρνούνταν να τα επιστρέψουν.

Η Γαλάνης κατέθεσε ακόμη ότι ο Φραττολίν πρότεινε αργότερα να παρατείνει τη διάρκεια του ταξιδιού στην Αιθιοπία. Όπως είπε, οι συζητήσεις που είχε με τη Μελίνα για το ταξίδι την έπεισαν τελικά να το ακυρώσει. «Ένιωσα άβολα. Δεν ήμουν πλέον εντάξει με αυτό», είπε μιλώντας για το εν λόγω ταξίδι.

Ήταν τότε που αντί για την Αιθιοπία, ο Φραττολίν πρότεινε να πάρει τη Μελίνα για το μοιραίο ταξίδι σε Κονέκτικατ και Νέα Υόρκη καθώς την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν στο Κεμπέκ, όπου ζούσε ο πατέρας της 9χρονη, εκείνος τη σκότωσε και στη συνέχεια επικαλέστηκε τη δήθεν απαγωγή για να κρύψει τα ίχνη του.