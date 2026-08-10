Κολομβία: Συγκλονιστικές εικόνες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ – Ξεπέρασαν τους 110 οι νεκροί

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν στον σεισμό των 7,4 βαθμών που συγκλόνισε τη Δευτέρα (10/8/26) τη δυτική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου συγκλονίζουν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει ώρα με την ώρα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανέφερε πως 61 κτίρια κατέρρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων ισοπέδωσε κτίρια σε πολλές πόλεις και παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

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Ο σεισμός έπληξε τη χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ως προέδρου, με τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την πρώτη της μεγάλη κρίση και με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών, σύμφωνα με τις γεωλογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κολομβίας, σημειώθηκε νωρίς το πρωί και είχε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο του ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό (δυτικά), στις ακτές του Ειρηνικού, μια φτωχή περιοχή όπου επί του παρόντος αποτιμάται ο αντίκτυπος της καταστροφής.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ο δήμαρχος της Περέιρα, πρωτεύουσας του νομού Ρισαράντα, δήλωσε ότι «υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες» και άλλοι που είναι ακόμη «παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», «η κατάσταση είναι κρίσιμη», μιλώντας στο Radio Caracol.

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«Υπάρχουν πάμπολλα κτίρια με δομικές ζημιές ή στις προσόψεις τους, αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει σταματήσει, οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους από φόβο μήπως γίνουν μετασεισμοί», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάιμε Ζουλουάγκα, ένας 50χρονος κάτοικος.

| URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Εξι αεροδρόμια της δυτικής Κολομβίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέχρι να γίνει η αποτίμηση των ζημιών στις υποδομές.

Chocó, Cali, Manizales, Pereira, son algunas de las ciudades más afectadas después del temblor de 7.4 de magnitud en Colombia pic.twitter.com/AzpYlYCw8v — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) August 10, 2026

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια , ο οποίος ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Κάλι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι μεταβαίνει στη Μπογοτά για να «αφοσιωθεί στη διαχείριση της εκτακτης ανάγκης που βιώνει η χώρα μας». «Δεν είστε μόνοι», δήλωσε απευθυνόμενος στους Κολομβιανούς.

«Ισχυρός, πολύ ισχυρός»

«Δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό, ούτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε η 66χρονη Μάρθα Εστράντα, η οποία αισθάνθηκε τον σεισμό στην «περιοχή του καφέ». «Ήταν ισχυρός, πολύ ισχυρός … πράγματα έπεσαν μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε. Στο Κάλι, οι αρχές δήλωσαν ότι 20 κτίρια κατέρρευσαν, με ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό τους.

Σε ένα πάρκο, όπου έχουν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους, η ‘Ανα Μιλένα Γκριχάλμπα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ: «Αρχίσαμε να προσευχόμαστε, άλλοι έκλαιγαν, αλλά δόξα σοι ο Θεός, είμαστε καλά».

#Temblor imágenes de Cali, tras el terremoto de 7.4 grados. pic.twitter.com/83DXsIBRYp — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026

Στο Τσοκό, η νομάρχης Νούμπια Καρολίνα Κόρντομπα έκανε λόγο για «τραυματίες» και «σοβαρές υλικές ζημιές μέσα στα κτίρια» της Κιμπντό, πρωτεύουσας του νομού.

Στη Μπογοτά, όπου οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές, κάτοικοι, ορισμένοι φορώντας πιτζάμες, εκκένωσαν πολυκατοικίες. Ο δήμαρχος Κάρλος Γκαλάν δήλωσε ότι αναφέρθηκαν μόνο επιφανειακές ρωγμές σε ορισμένα κτίρια.

Διεθνής αλληλεγγύη

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες: Στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα. «Οι λάμπες κινούνταν προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε η Άνα Χερνάντες, μια 66χρονη νοικοκυρά στην πόλη Μαρακαΐμπο της Βενεζουέλας.

Στις 24 Ιουνίου, δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων από 6.000 ανθρώπων στη Βενεζουέλα και μεγάλες καταστροφές. Και οι δύο χώρες βρίσκονται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας λόγω της κίνησης των τεκτονικών πλακών.

Το Ισραήλ πρόσφερε τη βοήθειά του μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, έπειτα από την άνοδο στην εξουσία ενός Κολομβιανού προέδρου που εκπροσωπεί την ακροδεξιά.

Η κυβέρνηση Τραμπ, άλλος υποστηρικτής του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, δήλωσε «έτοιμη να υποστηρίξει τον κολομβιανό λαό», με μήνυμα στην πλατφόρμα X του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ ανακοίνωσε επίσης πως θα προσφέρει «κάθε απαραίτητη υποστήριξη» στην Κολομβία.