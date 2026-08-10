Κινέζικος δορυφόρος εκρήγνυται λίγο μετά την εκτόξευση – Βίντεο από το ατύχημα

Δεν πέτυχε η εκτόξευση του κινεζικού δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A, τη Δευτέρα (10.08.2026). Το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

O πύραυλος του δορυφόρου ChinaSat-4B, ο Long March 7A, παρουσίασε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης λίγο μετά την εκτόξευσή του από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ στο νησί Χαϊνάν της Κίνας.

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Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν μία φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση.

💥🇨🇳 Longue Marche 7A : un échec spectaculaire à Wenchang entraîne la perte du lanceur et de sa charge utile.



Une anomalie est survenue ce lundi 10 août 2026, environ 1 min 25 s après le décollage d’une fusée chinoise CZ-7A, entraînant la destruction du lanceur et la perte de sa… https://t.co/FS02AzTASh pic.twitter.com/I8K6Us4huB — Xplora (@XploraSpace) August 10, 2026

Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020.

The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B



Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J — Phazzee | 中国航天 🇨🇳 |(@PhazzeeYeehaw) August 10, 2026

Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.