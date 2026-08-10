Κόσμος

Κινέζικος δορυφόρος εκρήγνυται λίγο μετά την εκτόξευση – Βίντεο από το ατύχημα

Βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media δείχνουν μία φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση
Αποτυχημένη η εκτόξευση του κινεζικού δορυφόρου ChinaSat-4B
Αμέτρητα φλεγόμενα συντρίμμια ο κινεζικός δορυφόρος ChinaSat-4B / πηγή φωτογραφίας Χ
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Δεν πέτυχε η εκτόξευση του κινεζικού δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A, τη Δευτέρα (10.08.2026). Το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

O πύραυλος του δορυφόρου ChinaSat-4B, ο Long March 7A, παρουσίασε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης λίγο μετά την εκτόξευσή του από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ στο νησί Χαϊνάν της Κίνας.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν μία φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση.

Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020.

Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.

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