Βρετανία: Θαυμαστές του Χάρι Πότερ άλλαξαν την πορεία υποθαλάσσιου καλωδίου 430 εκατ. λιρών για να σωθεί ο «τάφος» του Ντόμπι

Μια απρόσμενη παρέμβαση από τους θαυμαστές του Χάρι Πότερ ανάγκασε τους υπευθύνους ενός ενεργειακού έργου αξίας 430 εκατ. λιρών στη Βρετανία να αλλάξουν τη χάραξη υποθαλάσσιου καλωδίου, προκειμένου να μην περάσει από τον περίφημο «τάφο» του Ντόμπι, του φανταστικού ξωτικού της δημοφιλούς σειράς βιβλίων και ταινιών.

Η υπόθεση, την οποία φέρνει στο φως δημοσίευμα του Guardian, αφορά το Greenlink, την ηλεκτρική διασύνδεση μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετανίας. Το καλώδιο επρόκειτο αρχικά να περάσει από την παραλία Φρέσουότερ Ουέστ στην Ουαλία, ακριβώς από το σημείο που οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ έχουν μετατρέψει σε αυτοσχέδιο μνημείο για τον Ντόμπι.

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Η παραλία στο Πέμπροκσιρ έγινε γνωστή παγκοσμίως όταν χρησιμοποιήθηκε για τη σκηνή της ταφής του Ντόμπι στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου».

Έκτοτε, λάτρεις της σειράς επισκέπτονται το σημείο και αφήνουν πέτρες με τη φράση «Εδώ κείται ο Ντόμπι», δημιουργώντας έναν άτυπο «τάφο» για τον χαρακτήρα. Το National Trust, που διαχειρίζεται την περιοχή, έχει ζητήσει από τους επισκέπτες να μην αφήνουν αντικείμενα, καθώς πρόκειται για οικολογικά ευαίσθητη παραλία.

«Πρόκειται να περάσουμε πάνω από τον τάφο του Ντόμπι»

Ο διευθυντής του Greenlink, Σάιμον Λάντλαμ, αποκάλυψε στο podcast Energy Revolution ότι η αρχική διαδρομή του καλωδίου περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο.

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Το ζήτημα πήρε απρόσμενες διαστάσεις μετά την εμφάνισή του στο BBC, κατά την οποία υπέδειξε το σημείο όπου το καλώδιο προς την κομητεία Ουέξφορντ της Ιρλανδίας θα έβγαινε στην ξηρά.

«Κάναμε το γύρισμα, τελειώσαμε, επέστρεψα στο Λονδίνο και το πρόβαλαν λίγες εβδομάδες αργότερα. Και δεχτήκαμε εκατοντάδες κλήσεις, πραγματικά εκατοντάδες κλήσεις», περιέγραψε.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά τι είχε προκαλέσει την κινητοποίηση.

Ενας συνάδελφός του τον ενημέρωσε: «Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται να περάσουμε κατευθείαν πάνω από τον τάφο του Ντόμπι».

Η αντίδρασή του ήταν άμεση: «Ντόμπι; Ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω κανέναν Ντόμπι».

Οταν πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για τον χαρακτήρα του Χάρι Πότερ, η απορία του έγινε ακόμη μεγαλύτερη. «Είναι ένας πλασματικός χαρακτήρας σε ένα πλασματικό βιβλίο, όλη η ιστορία είναι φανταστική. Για τι πράγμα μιλάτε;», θυμάται να απαντά.

Η προειδοποίηση του συναδέλφου του, πάντως, ήταν σαφής: «Οχι, είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό».

Αλλαξαν τη διαδρομή

Μπροστά στον όγκο των αντιδράσεων, η εταιρεία αποφάσισε τελικά να επιστρατεύσει πολεοδόμους και σχεδιαστές, προκειμένου να χαραχθεί νέα διαδρομή για το καλώδιο που θα απέφευγε το αυτοσχέδιο μνημείο.

«Πολλοί άνθρωποι χάρηκαν πολύ με αυτό, και το έργο προχωρά τώρα κανονικά και ο Ντόμπι είναι χαρούμενος», σχολίασε με χιούμορ ο Λάντλαμ.

Η ειρωνεία, όπως σημειώνει ο ίδιος, είναι ότι η νέα χάραξη πέρασε τελικά αρκετά κοντά σε πραγματικά αρχαιολογικά ευρήματα.

«Περάσαμε αρκετά κοντά από πραγματικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού, αλλά αποφύγαμε τον τάφο του Ντόμπι», ανέφερε.

Τα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού περιλαμβάνουν τεφροδόχα αγγεία που συνδέονται με πραγματικές ανθρώπινες ταφές – μια λεπτομέρεια που προσθέτει ακόμη μία παράδοξη διάσταση στην ιστορία του καλωδίου που άλλαξε πορεία για χάρη ενός φανταστικού ξωτικού.