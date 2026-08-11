Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λιβύη: Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ – Πύρινη κόλαση στο διυλιστήριο της Ζαουίγια

Βίντεο από τη στιγμή της δολοφονικής έκρηξης που σκότωσε τον αξιωματικό
Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ
Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ / Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νεκρός είναι ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, μετά την έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10.08.2026) όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Οι πηγές αυτές, πάντως, δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθύνεται για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δυο αντίπαλες κυβερνήσεις και αρκετές ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.

Πύρινη κόλαση στο διυλιστήριο της Ζαουίγια

Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, στη δυτική Λιβύη, πήρε φωτιά και κατέρρευσε χθες Δευτέρα (10.08.2026), εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ).

«Το βράδυ (χθες) Δευτέρα, η δεξαμενή 402-T, που ανήκει στην Brega Oil Marketing και χρησιμοποιείται για αποθήκευση βενζίνης, στοχοποιήθηκε απευθείας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σφοδρή πυρκαγιά και να προκληθεί η πλήρης κατάρρευσή της. Η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης, κάτι που κάνει το συμβάν εξαιρετικά σοβαρό, εξαιτίας της δυνητικής απειλής για τη μονάδα, τις γειτονικές εγκαταστάσεις και τις περιοχές γύρω από αυτές», τόνισε η ΕΕΠ μέσω Facebook.

Η δεξαμενή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της Λιβύης, στη Ζαουίγια, με δυναμικότητα διύλισης ως και 120.000 βαρελιών αργού την ημέρα.

Είχαν ήδη διαπραχτεί παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κατήγγειλε η ΕΕΠ, με μια το Σάββατο να βάζει στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης ντίζελ στη Ζαουίγια, 45 χιλιόμετρα δυτικά από την Τρίπολη, και κατόπιν, την Κυριακή, εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού.

«Ομάδες του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας επενέβησαν αμέσως (…) για να προχωρήσουν επίσης στην ψύξη κοντινών δεξαμενών ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση της φωτιάς», σύμφωνα με ανακοίνωση της Brega Oil που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ, στην οποία συμπληρώθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση των ζημιών».

Η εταιρεία, από τις κυριότερες της χώρας, επανέλαβε την «επείγουσα έκκλησή της προς όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να απομακρυνθούν από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τις δεξαμενές αποθήκευσης» καυσίμων.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν η επίθεση ή η πυρκαγιά προκάλεσαν θύματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
112
108
86
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Καναδά από την φωτιά: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες
20.000 πολίτες εγκατάλειψαν τα σπίτια τους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς
REUTERS
Washington Post: Φυγάδευσαν τον Τραμπ με μυστική πτήση από την Τουρκία – Χρησιμοποίησαν το, γεμάτο με δημοσιογράφους, Air Force One σαν δόλωμα
Χρησιμοποίησαν το Air Force One σαν δόλωμα - Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο παλαιότερο Air Force One ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo