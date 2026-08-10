Σεισμός στην Κολομβία: «Πάγωσα, δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου» λέει Έλληνας στη Μπογκοτά

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά Γιώργος Σιταράς, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (10.08.2026) στο Star. «Είναι η στιγμή που παγώνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια δόνηση τέτοιας έντασης ώστε, όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι του, δεν μπορούσε να διατηρήσει την ισορροπία του.

Ο σεισμός που συγκλόνισε την Κολομβία ήταν, όπως λέει ο ίδιος, ο ισχυρότερος που έχει βιώσει στη ζωή του. «Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο. Ηταν πολύ δυνατός. Ηταν ο πιο δυνατός που έχω ζήσει στη ζωή μου», δήλωσε, την ώρα που ο απολογισμός της καταστροφής έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 77 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

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Ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, βρισκόταν στο κρεβάτι του όταν άρχισε η ισχυρή δόνηση. «Ξύπνησα και είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς. Είναι η στιγμή που παγώνεις», είπε, αποτυπώνοντας τις πρώτες στιγμές μετά το ξύπνημά του.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, όπως περιγράφει, ώστε ολόκληρος ο χώρος γύρω του έμοιαζε να κινείται. «Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν», ανέφερε.

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η στιγμή που προσπάθησε να σηκωθεί. «Οταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πώς, πήγαινες δεξιά αριστερά. Δηλαδή δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», περιέγραψε.

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Σεισμός στην Κολομβία: Τουλάχιστον 111 νεκροί

Η μαρτυρία του Ελληνα κατοίκου αποτυπώνει την ένταση μιας δόνησης που άφησε πίσω της βαρύ απολογισμό. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες , τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Η εθνική κυβέρνηση διατηρεί όλες τις δυνατότητές της ανεπτυγμένες για την προστασία της ζωής, τη συνδρομή των πληγεισών κοινοτήτων και την παροχή βοήθειας σε κάθε περιοχή όπου χρειάζεται», δήλωσε ο Ντε Λα Εσπριέγια σε εθνικό διάγγελμα. Παράλληλα, 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει στις πληγείσες περιοχές. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η βασική προτεραιότητα των αρχών παραμένει ο εντοπισμός και η διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. «Η πρωταρχική ανησυχία είναι να διασωθούν οι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Αυτή είναι η προτεραιότητα», τόνισε.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά. Η κυβερνήτης της Βάγιε δελ Κάουκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο, δήλωσε στην εφημερίδα El Tiempo ότι τουλάχιστον τρία παιδιά συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Κάτοικοι και μέλη σωστικών συνεργείων αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας μετά τον ισχυρό σεισμό (Πηγή: AP Photo/Santiago Saldarriaga)

Καταρρεύσεις και εγκλωβισμένοι στο Κάλι

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο Κάλι, όπου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να ερευνούν τα ερείπια, ενώ οι εικόνες από την περιοχή καταγράφουν την έκταση των καταστροφών. Μεταξύ άλλων, κατέρρευσε τμήμα καμπαναριού, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί σε κτίρια και άλλες υποδομές.