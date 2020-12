Νέα Υόρκη: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Empire State Building (vid)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (27/12) στην αστυνομία της Νέας Υόρκης καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα στο Empire State Building. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι άγνωστος τηλεφώνησε στο «911», την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας πως «σύντομα» θα ενεργοποιηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσαν στο σημείο, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η περιοχή για πεζούς και οχήματα.

Scene at the Empire State Building following a bomb threat called in earlier today.

Video by @DanielVallsNYC (FNTV https://t.co/KCfJ0kwvkq) pic.twitter.com/0RbIY5N3em