Νέα Υόρκη: Ιστιοφόρο έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν – 22 τραυματίες

Εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα 22 άνθρωποι να τραυματιστούν και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο εμφανίζεται το ιστιοφόρο να πλέει κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν και τα κατάρτια του να συντρίβονται πάνω σε αυτή.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 σοβαρά. Όλοι οι τραυματισμοί συνέβησαν πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι στο σκάφος, που εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή, επέβαιναν 277 άνθρωποι.

Στα βίντεο φαίνονται πολλοί άνθρωποι, ντυμένοι με λευκές ναυτικές στολές, να κρέμονται από τα ιστία, ενώ στη βάση της γέφυρας περαστικοί να σπεύδουν να απομακρυνθούν καθώς βλέπουν το πλοίο να πλησιάζει.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.



