Κόσμος

Νέα Υόρκη: Μπαράκ Ομπάμα και Ζοράν Μαμντάνι τραγουδούν με παιδάκια σε παιδικό σταθμό

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έκλεψαν την παράσταση με το τραγούδι τους
Former U.S President Barack Obama and New York City Mayor Zohran Mamdani sing 'Wheels on the Bus' during a shared reading event at Learning Through Play Pre-K in New York City, U.S April 18, 2026. Angelina Katsanis/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
Ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Ζοράν Μαμντάνι / Reuters

Ο  Μπαράκ Ομπάμα και ο Ζοράν Μαμντάνι συναντήθηκαν για πρώτη φορά το Σάββατο (18.04.2026) σε ένα κέντρο παιδικής μέριμνας στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπου τραγούδησαν με παιδάκια.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης,  μαζί μετα παιδιά στο κέντρο προσχολικής αγωγής τραγούδησαν το «The Wheels on the Bus» και τους διάβασαν το παιδικό βιβλίο «Μόνοι και Μαζί».

Ο Ομπάμα και ο Μαμντάνι είχαν μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση πριν μπουν στην τάξη για να ξεκινήσουν την ανάγνωση των παιδικών βιβλίων.

«Κάνατε τον δήμαρχο να νιώσει πολύ μεγάλος…«, αστειεύτηκε ο Ομπάμα καθώς τα παιδιά γελούσαν.

«Ανάμεσα στο τραγούδι “Wheels on the bus”, συζητήσαμε το όραμα της κυβέρνησής μας για αυτήν την πόλη – μια πόλη όπου τα πιο χαριτωμένα παιδιά της Νέας Υόρκης έχουν το πιο δυνατό ξεκίνημα», είπε ο Μαμντάνι για τη συνάντηση σε μια ανάρτηση στο Instagram.

