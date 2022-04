Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ) σε έναν σταθμό του μετρό της Πόλης της Νέας Υόρκης όπου οι αρχές εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που δεν πυροδοτήθηκαν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, σύμφωνα με ειδησεογραφικά ΜΜΕ. Το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης. m

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν ο αριθμός των τραυματιών περιλαμβάνει και αυτούς που πυροβολήθηκαν. Ενας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει χτυπηθεί και μία έγκυος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Ρόιτερς πως αξιωματικοί της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των ανθρώπων που πυροβολήθηκαν.

Σύμφωνα με ένα tweet της αστυνομίας, «δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή».

See footage from inside the train car where at least 13 people were injured and five were shot in an NYC subway shooting in Brooklyn, New York. Sources are reporting a possible smoke device was detonated during the incident. https://t.co/s7flP955tu pic.twitter.com/v9zaycOHcc