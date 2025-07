Νέα Υόρκη: Σκότωσε τα δίδυμα νεογέννητά της και τα πέταξε σε αυλή – Συνελήφθη πέντε χρόνια μετά χάρη στο DNA

Μια υπόθεση που είχε σοκάρει τη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 2020 επανέρχεται με δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα: την Παρασκευή (25.07.2025), η αστυνομία του Μπρονξ συνέλαβε την 36χρονη Στέφανι Καστίγιο, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα δίδυμα νεογέννητα βρέφη της και τα πέταξε σε εσωτερική αυλή πολυκατοικίας στο Κλάρεμοντ, στο βόρειο Μανχάταν. Η ταυτοποίησή της έγινε μέσω δείγματος DNA που εντοπίστηκε πρόσφατα σε πλαστικό ποτήρι.

Τότε, τα πτώματα των δύο βρεφών είχαν εντοπιστεί σε μια βρώμικη αυλή γεμάτη αρουραίους, στην College Avenue στη Νέα Υόρκη. Το ένα από τα μωρά ήταν ημίγυμνο, ξαπλωμένο σε απορροφητική πάνα για σκύλους, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τον ομφάλιο λώρο τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό. Το δεύτερο, τυλιγμένο σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών, δεν έφερε εμφανή τραύματα.

Όπως μετέδωσε το CBS, το 2021 η αστυνομία της Νέας Υόρκης είχε οργανώσει μια συγκινητική κηδεία: πάνω από 20 αστυνομικοί συνόδευσαν το μικρό λευκό φέρετρο με τα δύο βρέφη, στολισμένο με λουλούδια και γαλάζια κορδέλα.

«Οι αστυνομικοί μας φρόντιζαν αυτά τα παιδιά από την πρώτη στιγμή. Κάθε χρόνο επέστρεφαν εδώ για να τα τιμήσουν. Δεν τα ξεχάσαμε ποτέ», δήλωσε ο υπαρχηγός της NYPD, Μάικλ Μπαλντασάνο.

