Νέα Υόρκη: Συνετρίβη ελικόπτερο – Video ντοκουμέντο

Η συντριβή έχει καταγραφεί καρέ καρέ σε εικόνες ντοκουμέντο που κόβουν την ανάσα. Ήταν περίπου 19:00 το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Υόρκη όταν το ελικόπτερο άρχισε να χάνει ύψος και τελικά συνετρίβη στα νερά του ποταμού.

Είναι άγνωστη, μέχρι στιγμής, η αιτία που προκάλεσε το δυστύχημα. Η τελευταία ενημέρωση των αρχών, όπως μεταδίδει το Associated Press, είναι πως πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μοναδικός επιζών, ο πιλότος.

BREAKING: NYPD spokesman confirms all five passengers in helicopter crash into East River are dead; pilot was able to escape.

Η στιγμή της πτώσης του αεροπλάνου έχει καταγραφεί από κάμερες κινητών τηλεφώνων.

Η στιγμή του δυστυχήματος καταγράφηκε επίσης από τον φωτογραφικό φακό του Eric Adams, ο οποίος ανέβασε τις φωτογραφίες του στο twitter.

I was in the air with @FlyNYON at the same time the #helicopter crashed into #NewYork East River. Not confirmed but I believe this is it a few moments before the incident, and on ground prior to takeoff. Matches make (Eurocopter AS350), timing, and color. pic.twitter.com/kt8wOtyI4u

— Eric Adams (@EricAdams321) March 12, 2018