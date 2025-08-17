Συμβαίνει τώρα:
Νέα Υόρκη: Τρείς νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε εστιατόριο – Διέφυγαν οι δράστες

Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν στο σημείο
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / REUTERS/Shannon Stapleton

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8/2025) σε ένα δημοφιλές εστιατόριο στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο εστιατόριο «Taste Of The City Lounge» στην οδό Franklin Ave στη συνοικία Crown Heights, όπως δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Jessica Tisch σε συνέντευξη Τύπου.

Στο περιστατικό φαίνεται να εμπλέκονταν πολλοί δράστες και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες ενώ επισημαίνεται ότι κανείς δεν έχει συλληφθεί.

Τα θύματα περιλαμβάνουν οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 27 έως 61 ετών.

Οι νεκροί είναι ένας 27χρονος άνδρας, ένας 35χρονος άνδρας και ένας άνδρας άγνωστης ηλικίας. Οι άλλοι 8 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

«Είναι τρομερό αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξαγάγουμε έρευνα για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Το περιστατικό έγινε μία εβδομάδα μετά από άλλο σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών στο Times Square, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έφηβο δράστη σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.

