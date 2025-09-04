Κόσμος

Νέα Υόρκη: Βίντεο σοκ με έφηβο που ακινητοποιείται βίαια από την αστυνομία προκαλεί οργή στο διαδίκτυο

Μια βίαιη σύλληψη στη Νέα Υόρκη, καταγεγραμμένη σε βίντεο και δημοσιευμένη στο Instagram, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις μεθόδους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης
Στιγμιότυπο από την επέμβαση της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη
Στιγμιότυπο από την επέμβαση της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη / Πηγή: Χ

Σοκαριστικές σκηνές στους δρόμους του Μανχάταν. Τρεις αστυνομικοί της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) καταγράφηκαν την Πέμπτη (28.08.2025) να ρίχνουν στο έδαφος έναν 18χρονο που κυκλοφορούσε με ποδήλατο Citi Bike. Όπως μετέδωσε η εφημερίδα New York Post, δύο αστυνομικοί τον έπιασαν από τα χέρια, ενώ ένας τρίτος τον πέταξε βίαια στο πεζοδρόμιο.

Το βίντεο, που έγινε γρήγορα viral στο Instagram, δείχνει τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να τραβούν τα μαλλιά του νεαρού και να πιέζουν με το γόνατο το κεφάλι του στο έδαφος, πριν τον περάσουν χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε περιπολικό, με τις αντιδράσεις κατά της αστυνομίας να είναι άμεσες.

«Απολύτως σκανδαλώδες», έγραψε ένας χρήστης. «Γιατί να φέρονται έτσι σε ένα παιδί για ένα Citi Bike;» Άλλος σχολίασε: «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές. Δεν θα το έκαναν ποτέ σε έναν λευκό ποδηλάτη στην Park Avenue». Πολλοί εκτιμούν πως ο έφηβος δεν αντιστεκόταν, αλλά αντιδρούσε στον πόνο που του προκαλούσαν.

Μπροστά στην κατακραυγή, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν αντέδρασε ακόμα. Αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο νεαρός πέρασε με κόκκινο φανάρι, μετέφερε συνεπιβάτη στο τιμόνι και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως αντιστάθηκε στη σύλληψη αρνούμενος να βάλει τα χέρια του πίσω για να του περάσουν χειροπέδες.

Δεν καταδίκασαν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου τη συμπεριφορά των αστυνομικών. Ορισμένοι μάλιστα θεώρησαν δικαιολογημένη τη χρήση βίας. «Αντιστάθηκε καθαρά», έγραψε κάποιος. Άλλοι υπενθύμισαν ότι οι αστυνομικοί «υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση» για να ακινητοποιούν άτομα που δεν συνεργάζονται και κάλεσαν να «αφήσουμε το NYPD να κάνει τη δουλειά του».

