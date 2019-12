Η Νέα Ζηλανδία θέλησε με την ενός λεπτού σιγή να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της μοιραίας έκρηξης, την ώρα που η αστυνομία συνεχίζει τις προσπάθειες να ανασύρει τα πτώματα δύο ανθρώπων που επισήμως θεωρούνται αγνοούμενοι.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης του ηφαιστείου στο νησί Γουάιτ, γνωστού με την ονομασία Ουακαάρι στη γλώσσα των Μαορί, ανέρχεται σε 16 νεκρούς. Άλλοι 26 άνθρωποι νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομεία στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, πολλοί εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση, με εκτεταμένα εγκαύματα.

Η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν πρωτοστάτησε στην τήρηση του ενός λεπτού σιγής, μαζί με τους υπουργούς της. «Οι άνθρωποι που χάθηκαν είναι πλέον συνδεδεμένοι για πάντα με τη Νέα Ζηλανδία και θα τους έχουμε πάντα στην καρδιά μας», ανέφερε η Αρντέρν σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ουέλινγκτον ανέβασε στο λογαριασμό της στο Twitter μια φωτογραφία που εικονίζει μέλη του προσωπικού της, με τα κεφάλια σκυμμένα, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία που κυματίζει μεσίστια.

2:11pm. A minute’s silence.

Embassy staff remember those who were lost and injured at Whakaari/#WhiteIsland pic.twitter.com/fyP3q8ZCeb

— US Embassy NZ 🇺🇸🇳🇿 (@usembassynz) December 16, 2019