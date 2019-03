Γεμάτα ονόματα προσώπων και αναφορές σε ιστορικά γεγονότα ήταν τα όπλα που είχε πάνω του ο μακελάρης της επίθεσης στην πόλη Κράιστσερτς, στην Νέα Ζηλανδία.

Είναι ο αιμοσταγής ένοπλος που δολοφόνησε εν ψυχρών 49 ανθρώπους σε δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας. Ο άνθρωπος που είχε, μάλιστα, αναρτήσει φωτογραφίες του οπλισμού του πριν το λουτρό αίματος που έμελλε να «υπογράψει». Και που έκανε live μετάδοση της φρίκης μέσω Facebook!

Οι φωτογραφίες του… πλούσιου εξοπλισμού του είχαν αναρτηθεί στον λογαριασμό του στο Twitter, ο οποίος βέβαια γρήγορα «κατέβηκε» από το διαδίκτυο.

Από νωρίς είχε γίνει γνωστό πως σε ένα από τα όπλα του ήταν γραμμένη η λέξη «Turkofagos». Κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να του… απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχωρώντας με την σειρά του σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα, κάνοντας αναφορές στην Αγιά Σοφιά!

Δεν ήταν όμως μόνο η λέξη «Turkofagos». Στα όπλα του μακελάρη που σκόρπισε τον θάνατο στην Νέα Ζηλανδία ήταν γραμμένα επίσης ονόματα και αναφορές σε ιστορικά γεγονότα.

Σε διάφορες γλώσσες είχαν γραφτεί τα ονόματα προσώπων και γεγονότων που δείχνουν ότι ο δράστης έτρεφε θαυμασμό σε ιστορικούς αγωνιστές των Βαλκανίων που είχαν πολεμήσει με Τούρκους, όπως αναφέρει και το Sputnik.

Σχετικές… επεξηγήσεις δίνει και η τουρκική Daily Sabah

Τα ονόματα και οι λέξεις που είχαν γραφτεί πάνω στον οπλισμό ήταν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«Εδώ είναι το μεταναστευτικό σας σύμφωνο»: Αναφορά στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση που επιχειρούσε να θεσπίσει μια κοινή προσέγγιση στο θέμα της διεθνούς μετανάστευσης.

Ιωάννης Ουνιάδης: Ηγετική στρατιωτική και πολιτική μορφή της Ουγγαρίας που ηγήθηκε του αγώνα εναντίον των Τούρκων.

«14 Λέξεις»: Αναφορά στο σύνθημα από σύνθημα λευκών υπερεθνικιστών που προέρχεται από τον «Αγών μου» του Χίτλερ όπου ζητούσε «να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη του λαού μας και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά».

«Tours 732»: Αναφορά στη Μάχη του Πουατιέ του 732 (ή μάχη της Τουρ), όπου ο Κάρολος Μαρτέλος απώθησε την τελευταία αραβική εισβολή στη δυτική Ευρώπη.

«Turkofagos»: Ενδεχόμενη αναφορά στον οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Νικηταρά, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο «Τουρκοφάγος».

Άντον Λούντιν Πέτερσον: Ο δράστης επίθεσης σε σχολείο στη Σουηδία το 2015, ο οποίος σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε άλλα δύο, σε ένα περιστατικό για το οποίο η αστυνομία είδε ρατσιστικά κίνητρα. Ο δράστης υπέκυψε στα τραύματα από πυρά που δέχτηκε κατά τη σύλληψή του.

Μάρκο Αντώνιο Μπραγκαντίν: Βενετός διοικητής που ηγήθηκε του αγώνα εναντίον των Οθωμανών το 1570 και τελικά θανατώθηκε μαρτυρικά από τους Τούρκους.

Josur Estrbanez: 22χρονος Ισπανός νεονάζι που σκότωσε 16χρονο αντιφασίστα διαδηλωτή το 2007 και καταδικάστηκε σε 26 έτη φυλάκισης.

Μίλος Όμπιλιτς: Σέρβος στρατιώτης, πιθανότατα μυθικό πρόσωπο που συμμετείχε στην Μάχη του Κοσσυφοπεδίου και θρυλείται ότι σκότωσε τον σουλτάνο Μουράτ Α΄ το 1389.

Σιγισμόνδος του Λουξεμβούργου: Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταξύ 1433-1437 και συμμετείχε στην εκστρατεία της Νικόπολης, χωρίς όμως να καταφέρει να απελευθερώσει τη Βουλγαρία από τον οθωμανικό ζυγό.

Feliks Kazimierz Potocki: Πολωνός διοικητής που πολέμησε με τους Οθωμανούς και τους Τατάρους στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.

Ιωσήφ Γκούρκο: Ρώσος στρατάρχης στον οποίο αποδίδονται σειρά νικών κατά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-1878.

Βιέννη 1683: Αναφορά στη Δεύτερη πολιορκία της Βιέννης από τους Τούρκους η οποία έληξε με ήττα και αποχώρηση των Οθωμανών.

Άκρα 1189: Αναφορά στην πολιορκία της Άκρας, αρχαίας πόλης στο Ισραήλ.

«For Rotherdam»: Αναφορά σε σκάνδαλο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία.

Αλεξάντρ Μπισονέτ: Ένοπλος που καταδικάστηκε για τη δολοφονία έξι ατόμων σε τζαμί του Κεμπέκ.

Λούκα Τράνι: Ιταλός νεοναζί που τραυμάτισε πυροβολώντας έξι Αφρικανούς μετανάστες τον Φεβρουάριο του 2017 (σ.σ. διαβάστε εδώ τι είχε συμβεί).



Μάχη του Καγκούλ: Η πιο σημαντική μάχη πεζοπόρων τμημάτων του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-1774 με τις ρωσικές δυνάμεις να πετυχαίνουν αποφασιστική νίκη.

Βάιο Πιβλιάνιν: Σέρβος διάσημος οπλαρχηγός που πολέμησε κατά των Οθωμανών τον 17ο αιώνα.

Μάχη του Μπολαγίρ: Μάχη του 1913 στο πλαίσιο του Α΄ Βαλκανικού πολέμου.

Σεμπαστιάνο Βενιέρ: Δόγης της Βενετίας που υπήρξε διοικητής των βενετσιάνικων πλοίων στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Πέρασμα της Σίπκα: Στρατηγικό πέρασμα στα βουνά της Βαλκανική όπου ρωσο-βουλγαρικές δυνάμεις απώθησαν επιθέσεις του οθωμανικού στρατού το 1877-1888.

Οι εικόνες που κατέκλυσαν τα social media από την live μετάδοση του μακελειού από τον «άρρωστο» δράστη στην Νέα Ζηλανδία στοιχειώνουν ήδη την ανθρωπότητα.

Όπως προαναφέραμε, ο δράστης μετέδιδε live την ένοπλη επίθεση μέσω Facebook.

Το video ξεκινά με πλάνο μέσα από το αυτοκίνητο του 28χρονου. Φορά στολή παραλλαγής και κράνος (στο οποίο έχει ενσωματωμένη την κάμερα) και ακούγεται να λέει «ας αρχίσει το πάρτι». Αμέσως μόλις κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, παίρνει ένα από τα έξι όπλα που έχει μαζί του και αμέσως αρχίζει να πυροβολεί.

Προσοχή – Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές

Συνεχίζει να πυροβολεί μόλις μπαίνει στο τζαμί και σκοτώνει όποιον βρίσκεται στο δρόμο του. Ένας άνδρας που έχει τραυματιστεί, προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο 28χρονος τον εκτελεί εν ψυχρώ και ήρεμος συνεχίζει να σκορπά θάνατο. Εκτελεί χωρίς να κοιτά ποιον και προς τα που πυροβολεί.

Πολλές φορές, όπως φαίνεται στο 17λεπτο video, στέκεται πάνω από τους τραυματίες, σε απόλυτη ηρεμία οπλίζει ξανά και πυροβολεί πολλές φορές τα θύματά του για να είναι σίγουρος πως τους έχει σκοτώσει.

Στη συνέχεια, βγαίνει από το τζαμί, φαίνεται να πυροβολεί άλλους δυο ανθρώπους, πηγαίνει στο αυτοκίνητο για να πάει άλλο όπλο και καθώς επιστρέφει στο τέμενος περνά από ένα σορό πτωμάτων και πυροβολεί τα θύματα στο κεφάλι για να είναι ξανά σίγουρος ότι έχουν πεθάνει και δεν θα μείνει κανείς τους ζωντανός!

Όταν καταλαβαίνει πως όσοι ήταν στο τζαμί είναι νεκροί, βγαίνει έξω και πυροβολεί ακόμη έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο χώρο μπροστά από το τέμενος. Είναι μια γυναίκα που έχει τραυματιστεί και είναι πεσμένη στο δρόμο. «Βοηθήστε με» φωνάζει. Ο Τάραντ, πάντα σε κατάσταση απόλυτης ηρεμίας, την πλησιάζει και την πυροβολεί δυο φορές στο κεφάλι!

Δευτερόλεπτα μετά, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, περνά πάνω από το άψυχο σώμα της γυναίκας που έχει δολοφονήσει και βλέποντας έναν άλλο άνθρωπο εκεί, τον πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο!

Καθώς απομακρύνεται ακούγεται να εκφράζει τη… λύπη του γιατί δεν έκαψε συθέμελα το τζαμί.

Ο μακελάρης είχε ανεβάσει στο twitter μανιφέστο 87 σελίδων πριν από το μακελειό. Περιγράφει το λουτρό αίματος της Παρασκευής ως «τρομοκρατική επίθεση». Έχει αναφορές στον μακελάρη της Νορβηγίας, Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, που σκότωσε 77 ανθρώπους στο Όσλο τον Ιούλιο του 2011. Γράφει πως σιχαίνεται τους μουσουλμάνους και μισεί όσους ασπάστηκαν το Ισλάμ, αποκαλώντας τους «προδότες του αίματος».

