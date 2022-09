Σε νέο ανθελληνικό παραλήρημα επιδόθηκε και πάλι σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε φεστιβάλ τεχνολογίας.

Ο Ερντογάν επανέλαβε όσα έχει πει κατά της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα. Επίμονα. Πεισματικά. Σχεδόν μονότονα. Απλά αλλάζει το ακροατήριο.

Έτσι ο Ερντογάν φρόντισε – όπως και την ημέρα της Ανεξαρτησίας – να υπενθυμίσει την Μικρασιατική καταστροφή, λέγοντας «έχουμε μόνο μία φράση για την Ελλάδα: μην ξεχνάτε την Σμύρνη», αλλά και να απειλήσει λέγοντας πως «τα “κατεχόμενα νησιά” από την Αθήνα δεν μας δεσμεύουν. Όταν έρθει η ώρα, θα κάνουμε ότι χρειάζεται…»

'We have only one sentence for Greece: Don't forget Izmir,' Turkish President Erdogan says, referring to province in western Türkiye liberated from Greek occupation in 1922