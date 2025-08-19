Nέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζει η ΕΕ και η Βρετανία

Το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξετάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt. Υπενθυμίζεται πως σήμερα (19.8.25) συντελέστηκε (εξ αποστάσεως) έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την Ουκρανία, με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής ΗΠΑ, ΕΕ, Γαλλίας, Γερμανίας κλπ. στις 17 Αυγούστου 2025 στην Ουάσιγκτον.

Στόχος ενδεχόμενου (19ου στη σειρά) πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι να αυξηθεί η πίεση στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο Λονδίνο.

Επιπλέον, ομάδες σχεδιασμού της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες με εκπροσώπους των ΗΠΑ, προκειμένου να προωθήσουν σχέδια για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.