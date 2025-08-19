Κόσμος

Nέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζει η ΕΕ και η Βρετανία

Σήμερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη, εξ αποστάσεως σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την Ουκρανία
European Union and Russia War
Φωτογραφία: iStock

Το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξετάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt. Υπενθυμίζεται πως σήμερα (19.8.25) συντελέστηκε (εξ αποστάσεως) έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την Ουκρανία, με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής ΗΠΑ, ΕΕ, Γαλλίας, Γερμανίας κλπ. στις 17 Αυγούστου 2025 στην Ουάσιγκτον.

Στόχος ενδεχόμενου (19ου στη σειρά) πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι να αυξηθεί η πίεση στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο Λονδίνο.

Επιπλέον, ομάδες σχεδιασμού της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες με εκπροσώπους των ΗΠΑ, προκειμένου να προωθήσουν σχέδια για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σουηδία: Ολόκληρη ιστορική εκκλησία μετακινείται πάνω σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα – Εντυπωσιακές εικόνες
Η εκκλησία είναι ένα από τα 23 μνημεία που έχουν ήδη μετακινηθεί στην Κιρούνα, με την LKAB να χαρακτηρίζει τη μετακίνηση αυτή «μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία»
Ξύλινη εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται πάνω σε πλατφόρμα
2
Newsit logo
Newsit logo