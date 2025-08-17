Νεκρή η Ξένια Αλεξάντροβα: Το μοντέλο νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο με ελάφι

Τραγικό ήταν το τέλος του μοντέλου Ξένια Αλεξάντροβα που πριν από περίπου έναν μήνα είχε ένα τροχαίο με ελάφι.

Η καλλονή από τη Ρωσία που το 2017 είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της στα καλλιστεία Miss Universe 2017, καθώς σε τοπικό διαγωνισμό είχε βγει αναπληρωματική Μις Ρωσία. Στις 2 Ιουλίου 2025 εκείνη και ο σύζυγός της είχαν ένα τροχαίο με άλκη, που είναι είδος ελαφιού και η Ξένια Αλεξάντροβα είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Δυστυχώς στις 12 Αυγούστου 2025 μετά από πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο και μάχη των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή τελικά το 30χρονο μοντέλο κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το τροχαίο συνέβη στην περιοχή Τβέρ Όμπλαστ ενώ το ζευγάρι επέστρεφε στο σπίτι του. Εκείνη καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο σύζυγός της με τον οποίο είχαν παντρευτεί τον περασμένο Μάρτιο, είχε μιλήσει για το τροχαίο σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας: «Από τη στιγμή που είδα το ζώο μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι». Μετά τη σύγκρουση η Ξένια Αλεξάντροβα ήταν χωρίς τις αισθήσεις της και όπως είπε ο άντρας της «όλα ήταν καλυμμένα με αίμα».

Αμέσως διερχόμενοι οδηγοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο ζευγάρι και στη συνέχεια το μοντέλο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας βαριά τραυματισμένη.

Η Ξένια Αλεξάντροβα εκτός από την καριέρα που είχε στο modeling, εργαζόταν και ως ψυχολόγος, καθώς είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, ενώ είχε πτυχίο και στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.