Νεκροί από επιθέσεις στο παραλιακό μέτωπο της Βηρυτού – Απειλές από το Ισραήλ στον Λίβανο

Το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι αρκετά τεταμένο με την ένταση να μην είναι μόνο στις χώρες του Κόλπου το Ισραήλ και το Ιράν, με το Τελ Αβίβ να επιτίθεται στον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να μην κάνει πίσω.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης 11.03.2026 τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεσή της εναντίον ισραηλινού εδάφους από την έναρξη του πολέμου, «ταυτόχρονα» με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχη Ναντάβ Σοσάνι, η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε συντονισμένη επίθεση με το Ιράν. «Το βράδυ της Τετάρτης η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση μαζί με το Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και drones εναντίον πόλεων και κωμοπόλεων σε ολόκληρο το Ισραήλ», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 200 ρουκέτες και περίπου 20 drones».

Όπως ανέφερε ακόμη, η επίθεση αυτή συνέπεσε χρονικά με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. «Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια στιγμή με τις βαλλιστικές επιθέσεις που προήλθαν από το Ιράν», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο μπαράζ πυραύλων» που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ από την έναρξη της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόνο «δύο ή τρία άμεσα πλήγματα».

Από την πλευρά της, η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε ευρείας κλίμακας πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε «κοινή και συντονισμένη επιχείρηση επιθέσεων» μαζί με τη Χεζμπολάχ, με στόχο ισραηλινό έδαφος.

Απειλές Κάτζ κατά Λιβάνου: Αν δεν μπορούν εκείνοι να περιορίσουν τη Χεζμπολάχ, θα καταλάβουμε τα εδάφη τους και θα το κάνουμε εμείς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον στρατό της χώρας να προετοιμαστεί «να επεκτείνει» τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός (Μπέντζαμιν Νετανιάχου) και εγώ δώσαμε εντολές στον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο», δήλωσε ο Κατς.

«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου (Ζοζέφ Αούν) ότι, αν η κυβέρνησή του δεν καταφέρει να ελέγξει το έδαφος της χώρας και να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να απειλεί τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ και να επιτίθεται εναντίον του Ισραήλ, θα καταλάβουμε εδάφη και θα το κάνουμε εμείς», πρόσθεσε.