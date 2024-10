Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ – Ο στρατός ενημερώνει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ

Νεκρός είναι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, μετά από στοχευμένη επίθεση ακριβείας που εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα (17.10.2024) στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχικές πληροφορίες για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ φαίνεται πως επιβεβαιώθηκαν, με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να «αποκεφαλίζουν» την ηγεσία της Χαμάς για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, στις 31 Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, το Τελ Αβίβ ενημερώνει τις γειτονικές χώρες ότι ο Γιαχία Σινουάρ δεν είναι πλέον ζωντανός. Νωρίτερα, το κανάλι «12» του Ισραήλ, μετέδωσε ότι ο στρατός ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε από επίγειες επίλεκτες δυνάμεις του Ισραήλ που έκαναν έφοδο και σκότωσαν τρία υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

