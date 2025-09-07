Νεκρός βρέθηκε Καναδός στρατιώτης που υπηρετούσε στην Λετονία – Αγνοούνταν από τις 2 Σεπτεμβρίου

Νεκρός βρέθηκε στην Λετονία ένας Καναδός στρατιώτης που υπηρετούσε στην χώρα αυτή της Βαλτικής, όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο (06.09.2025) ο καναδικός στρατός ξηράς.

Ειδικότερα, ο Καναδός στρατιώτης, που υπηρετούσε στην Λετονία στο πλαίσιο πολυεθνικής δύναμης, αγνοούνταν εδώ και μέρες αφού είχε εξαφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 και είχε θεαθεί τελευταία φορά στη στρατιωτική βάση του Αντάζι, κοντά στη Ρίγα.

Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για τον ανθυπασπιστή Τζορτζ Χολ, τεχνικό του 408ου τακτικού τάγματος ελικοπτέρων Ο καναδικός στρατός συνεργάστηκε με τις λετονικές αρχές για την έρευνα, όμως δεν αποκάλυψε τα αίτια του θανάτου του ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το πτώμα του.

Επαγγελματίας στρατιωτικός για σχεδόν 20 χρόνια, ο Τζορτζ Χολ είχε αναπτυχθεί στη Λετονία στο πλαίσιο της καναδικής επιχείρησης Reassurance υπό την αιγίδα του NATO, διευκρίνισε.

It is with deep sadness that I learned of the passing of Warrant Officer George Hohl, a member of the Canadian Armed Forces.



Warrant Officer Hohl was deployed as part of NATO’s Multinational Brigade Latvia under Operation REASSURANCE — a brigade I had the honour of spending… — Mark Carney (@MarkJCarney) September 7, 2025

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε, με ανάρτηση στα social media: «Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Υπολοχαγού Τζορτζ Χολ, μέλους των καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκ μέρους όλων των Καναδών, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του Υπολοχαγού και σε όλους όσους υπηρέτησαν μαζί του».

Περίπου 1.500 Καναδοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Λετονία στο πλαίσιο της δύναμης αυτής, ανεπτυγμένης στη χώρα της Βαλτικής από το 2017.