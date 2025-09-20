Κόσμος

Νέο χτύπημα Τραμπ στην ελευθερία του Τύπου: Θα περνούν από έγκριση όλες οι δημοσιεύσεις των δημοσιογράφων για το υπουργείο Άμυνας

Ο μη σεβασμός αυτού του κανόνα, αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί λόγο για άρση της δημοσιογραφικής διαπίστευσης
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Kevin Lamarque

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας -προφανώς με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ– ζητάει πλέον από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο, μια αλλαγή που χαρακτηρίσθηκε από μια σημαντική δημοσιογραφική ένωση «επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Αυτές οι νέες προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20/9/25) στους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, αποτελούν ένα νέο σταθμό στη μάχη που κάνουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του, εναντίον του παραδοσιακού Τύπου, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν είναι ευνοϊκός απέναντί τους.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας «πρέπει να εγκρίνονται για να δημοσιοποιηθούν στο κοινό από έναν αξιωματούχο που θα είναι αρμόδιος για να τις εγκρίνει και αυτό πριν από τη δημοσίευση και ακόμα κι αν η πληροφορία δεν είναι διαβαθμισμένη», αναφέρεται στο νέο έγγραφο.

Η πρόβλεψη φαίνεται έτσι να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημοσιογράφους μέσω εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας.

Ο μη σεβασμός αυτού του κανόνα αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί λόγο για άρση της διαπίστευσης.

«Το Πεντάγωνο ζητάει πλέον από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν μια δέσμευση ότι δεν θα λαμβάνουν πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν είναι διαβαθμισμένες, εκτός αν αυτό έχει ρητά εγκριθεί από την κυβέρνηση», συνοψίζει σε ανακοίνωσή της η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον.

«Αυτό συνιστά άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και μάλιστα εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό», προστίθεται στο κείμενο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της ένωσης Μάικ Μπαλσάμο, ο οποίος ζητάει από το Πεντάγωνο να επανεξετάσει αυτή την απαίτηση.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επικεφαλής του «υπουργείου Πολέμου», σύμφωνα με την ονομασία που επιθυμεί ο αμερικανός πρόεδρος, υπεραμύνθηκε χθες, από την πλευρά του, μιας άλλης διάταξης αυτού του νέου εντύπου διαπίστευσης.

«Ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας εγκατάστασης, στην οποία ισχύουν μέρα ασφαλείας. Ας φέρετε το σήμα σας και ας ακολουθείτε τους κανόνες – ή πηγαίνετε σπίτι σας», έγραψε στο X.

Ήδη αφότου έφτασε στο Πεντάγωνο στις αρχές της χρονιάς, είχε αφαιρέσει τα γραφεία που είχαν στο Πεντάγωνο τα μεγάλα, μάλλον προοδευτικά μέσα ενημέρωσης για να τα δώσει σε μέσα ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο δεξιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Με τις «ευλογίες» του Τραμπ ο Ερντογάν κλείνει συμφωνίες – μαμούθ για περισσότερα F-16, 250 Boeing και «βλέπει» F-35
Στο τραπέζι της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν θα βρεθούν συμφωνίες στον τομέα της άμυνας αλλά και της ενέργειας, συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 1
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Καμία απειλή για τις πτήσεις λέει η Γερμανία – «Όλο και πιο ευάλωτη η πολιτική αεροπορία», προειδοποιεί ειδικός
Η Γερμανία επιχειρεί να καθησυχάσει μετά την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε προβλήματα στα συστήματα διαχείρισης επιβατών, ωστόσο ουρές και καθυστερήσεις συνεχίζονται στο Βερολίνο
Ταξιδιώτες σε ουρά λόγω της κυβερνοεπίθεσης 1
Εκκενώθηκε προληπτικά το αεροδρόμιο του Δουβλίνου λόγω συναγερμού - Δεν σχετίζεται με την κυβερνοεπίθεση
Το Τέρμιναλ 2 του αεροδρομίου του Δουβλίνου εκκενώθηκε το Σάββατο μετά από συναγερμό ασφαλείας – Το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με την κυβερνοεπίθεση που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την αστυνομία να παρεμβαίνει στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από την κυβερνοεπίθεση σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – «Οι πτήσεις θα επηρεαστούν για μέρες»
Μια μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση παρέλυσε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των αερομεταφορών
Οι ταξιδιώτες περιμένουν κοντά στα γκισέ check-in στο Τερματικό 2 του αεροδρομίου Heathrow, εν μέσω καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων, που οφείλονται σε διακοπή των συστημάτων check-in και επιβίβασης λόγω κυβερνοεπίθεσης
3
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα έχει συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo