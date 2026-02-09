Νέος γρίφος για τον θάνατο του Επστάιν: Η μυστηριώδης πορτοκαλί φιγούρα έξω από το κελί του τη νύχτα του θανάτου του

Νέα ερωτηματικά για τον Τζέφρι Επστάιν και τον θάνατό του στο κελί του το 2019. Λίγες ώρες πριν ο Επστάιν αυτοκτονήσει ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν μια πορτοκαλί φιγούρα να κατευθύνεται προς το κελί του.

Πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι οι ερευνητές που εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας από τη νύχτα του θανάτου του Τζέφρι Επστάιν παρατήρησαν μια φιγούρα με πορτοκαλί ρούχα να ανεβαίνει τη σκάλα προς το απομονωμένο, κλειδωμένο διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του περίπου στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου 2019.

Αυτή η καταχώρηση σε ένα αρχείο καταγραφής του βίντεο από το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο φαίνεται να υποδηλώνει κάτι που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως από τις αρχές: «Μια πορτοκαλί φιγούρα φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες του L Tier – θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας κρατούμενος που συνοδεύτηκε σε αυτό το διάζωμα».

Watch the moment when guards found Epstein’s body in his cell pic.twitter.com/Tb80fcNL23 — The Telegraph (@Telegraph) February 9, 2026

Φαίνεται επίσης, σύμφωνα με ένα υπόμνημα του FBI, ότι οι αξιολογήσεις από τους ερευνητές οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα από το FBI και εκείνους που εξέτασαν το ίδιο βίντεο από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το αρχείο καταγραφής του FBI περιγράφει την θολή εικόνα ως «πιθανώς έναν κρατούμενο».

Οι επίσημες αναφορές αναφέρουν ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε λίγο πριν τις 6:30 π.μ., όταν το πτώμα του ανακαλύφθηκε από έναν σωφρονιστικό υπάλληλο που του έδινε το πρωινό του. Δεν προσδιορίστηκε ποτέ επίσημη ώρα θανάτου. Τους τελευταίους μήνες, έχουν υπάρξει ερωτήματα σχετικά με το έργο των ερευνητών που διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε μια σε βάθος ανάλυση σε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης από τη φυλακή, το CBS News είχε προηγουμένως αναφέρει τη φιγούρα στις σκάλες και συμβουλεύτηκε ανεξάρτητους αναλυτές βίντεο, οι οποίοι δήλωσαν ότι η εικόνα συνάδει με το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν κρατούμενο – ή κάποιον που φορούσε πορτοκαλί στολή φυλακής – παρά με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.



Τα νέα αρχεία εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα κοντά στο κελί του Επστάιν αργά εκείνο το βράδυ. Οι επίσημες αναφορές για τον θάνατο του Επστάιν δεν αναφέρουν την πορτοκαλί φιγούρα, και μεταγενέστερες δηλώσεις από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένου του τότε γενικού εισαγγελέα, Μπιλ Μπαρ, ήταν ότι κανείς δεν μπήκε στο κελί του Επστάιν τη νύχτα του θανάτου του.

Χιλιάδες σελίδες που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποκάλυψης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν, συνολικά περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα, παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες μεταξύ του βράδυ της 9ης Αυγούστου, όταν ο Επστάιν εθεάθη τελευταία φορά ζωντανός στην κάμερα, και της ανακάλυψης της σορού του το επόμενο πρωί, στις 10 Αυγούστου.