Νέος μεγάλος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής
σεισμός Αφγανιστάν
Κάτοικοι ψάχνουν στα χαλάσματα κτιρίων μετά τον σεισμό στο Αφγανιστάν / REUTERS / Stringer

Δεύτερος μεγάλος σεισμός μεγέθους 5.2 βαθμών χτύπησε σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου το ανατολικό Αφγανιστάν.

Ο σεισμός αυτός στο Αφγανιστάν έρχεται δυο ημέρες μετά τον τεράστιο σεισμό των 6 Ρίχτερ που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε επαρχίες στη μεθόριο με το Πακιστάν και οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται αυτήν τη φορά 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σε βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με τους Αμερικανούς σεισμολόγους.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής και ο Εχσανουλάχ Εχσάν, ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών στης Κουνάρ, της επαρχίας που επλήγη πιο πολύ από τον σεισμό της Κυριακής, είπε πως τέτοιοι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

