Νεπάλ: Στους 472 οι νεκροί μετά την καταστροφική πλημμύρα – Κραυγή αγωνίας και μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοουμένων

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη (26.08.2026) το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με το Θιβέτ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή. Πάνω από 469 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται μετά από μια τεράστια ξαφνική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ, καθώς οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για ακόμη 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Τα στοιχεία έδειξαν ότι 466 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η περιφέρεια Τσιτουάν κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, με 137 πτώματα να έχουν ανακτηθεί, ακολουθούμενη από την περιοχή Ναβαλπαράσι Ιστ με 87. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Dhading, Gorkha, Nuwakot, Tanahun, Nawalparasi West και Rasuwa. Συνολικά 8.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης διάσωσης και παροχής βοήθειας. Συνολίκά 18 αστυνομικοί παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης για τους αγνοούμενους. Ομάδες διάσωσης και στρατιωτικά ελικόπτερα αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους κατά μήκος των ορεινών συνόρων Νεπάλ-Κίνας, όπου ο θανατηφόρος χείμαρρος νερού και λάσπης σε ύψος αρκετών ορόφων σάρωσε κοινότητες μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ People were standing on a house balcony when a devastating flash flood suddenly struck the Nepal–Tibet border region. With floodwaters surrounding them, there was no clear way out pic.twitter.com/XtjWOdgIYs — Surajit (@surajit_ghosh2) August 28, 2026 Flash Flood Nepal China Border!#Nepal में हजारों लोग बे घर हो गए पहाड़ो में रहने को मजबूर हैं इनका दुःख कोई नहीं समझ सकता।



Pray 🤲 for नेपाल 🙏 pic.twitter.com/OsWWoBqL74 — The Voice (@thevoicenm) August 27, 2026 Επιστήμονες που έχουν μελετήσει δορυφορικές εικόνες ανέφεραν ότι το βραχώδες υπόστρωμα κάτω από έναν παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων είχε καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί του ένα μέρος του παγετώνα. Τα βράχια και το λιωμένο νερό φούσκωσαν τα ποτάμια στις κοιλάδες από κάτω, προκαλώντας τον χείμαρρο νερού που κατά καιρούς έφτανε σε ύψος αρκετών ορόφων και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Εκατοντάδες έχουν ήδη διασωθεί, ανέφεραν οι αρχές του Νεπάλ, και δεκάδες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην πρωτεύουσα, Κατμαντού. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και ξένοι από πολλές χώρες, πολλοί από τους οποίους ήταν πεζοπόροι και προσκυνητές.

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Ο Ρατζάν Ταμάνγκ, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, είπε ότι έμαθε από την οικογένειά του στο Κατμαντού ότι η μητέρα και η αδερφή του ήταν μεταξύ εκείνων που πέθαναν, ενώ πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι αγνοούνται. «Η οικογένειά μου μόλις ξυπνούσε και δεν είχε λάβει καμία πληροφορία, και ξαφνικά ήρθε αυτή η πλημμύρα. Κάποιοι από αυτούς αγνοούνται, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και μόνο λίγοι είναι ζωντανοί», δήλωσε στο Associated Press μετά από αγρυπνία στη Νέα Υόρκη. Βίντεο που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου από την καταστροφή έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν πριν τα νερά της πλημμύρας τους «καταπιούν» και ξεβράσουν κτίρια και γέφυρες.

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Los videos del desastre en Nepal son impactantes, cada uno es más impresionante que el otro.



Este en particular, la resistencia del puente es notoria. Los ingenieros/técnicos que lo hicieron deben sentirse orgullosos.



Probablemente salvo vidas al momento de la tragedia. pic.twitter.com/9ke3n6nCMw — Obstinado (@05t1n40) August 26, 2026 🚨شخص عالق فوق سطح أحد المباني القليلة التي بقيت صامدة، بعدما حاصرته السيول الطينية الهائلة في منطقة راسوا شمال نيبال، وسط دمار واسع جرفته المياه في طريقها.#Nepal | #Rasuwa | #NepalFloods pic.twitter.com/NnVy8YWtkE — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) August 26, 2026 Εικόνες έδειχναν κτίρια και δρόμους στην πληγείσα από τις καταστροφές περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ καλυμμένα με λάσπη, συντρίμμια να κρέμονται από δέντρα και άναυδους επιζώντες να είναι καλυμμένοι με λάσπη. Στην επαρχία Σιγκάτσε του Θιβέτ, ένας δρόμος δύο λωρίδων που εκτεινόταν κατά μήκος ενός ποταμού είχε θαφτεί ολοσχερώς. 🇳🇵 Disaster in Nepal..⚠️🚨



New Released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake.#Nepal #NepalFlooding #Floods #Rasuwa #flasfloods #NepalFloods… pic.twitter.com/3Ofw8n7OBA — sustainme.in® (@sustainme_in) August 27, 2026 Cada video es más brutal que el anterior. Era un día normal, soleado, tranquilo. De pronto llegó sin aviso, silencioso como un depredador, y se apoderó del mayor bien de los vivos: La vida.#Nepal #China #Tibet pic.twitter.com/aOgKfQKoSW — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 27, 2026 Αεροφωτογραφίες έδειξαν επίσης ότι μια λίμνη είχε σχηματιστεί και επεκταθεί στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανό σπάσιμο του φράγματος.

Αεροφωτογραφία από περιοχή του Νεπάλ πριν «χτυπήσει» ο χείμαρρος / REUTERS

Αεροφωτογραφία από την ίδια περιοχή μετά την πλημμύρα, δείχνει το μέγεθος της καταστροφής / REUTERS

Eργάτες εγκλωβίστηκαν σε σήραγγα Για τον απεγκλωβισμό περισσότερων από 100 εργατώνς που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική πλημμύρα, επιχειρούν συνεργεία έρευνας και διάσωσης, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Νεπάλ. «Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Nepal flood Update –

नेपाली सेना ने त्रिशूली जलविद्युत सुरंग में फंसे करीब 350 लोगों को जिंदा बचाया। माना जा रहा है कि अभी करीब 100 लोग सुरंग के अंदर ही फंसे हुए हैं। बचाव राहत अभियान जारी है। pic.twitter.com/6UUm1icsCf — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 28, 2026 Καθυστέρηση στην έκδοση προειδοποίησης 16 λεπτά μετά τις πλημμύρες Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nepal News, μόλις 16 λεπτά αφότου η πλημμύρα πέρασε τα σύνορα Θιβέτ-Νεπάλ, το Τμήμα Υδρολογίας και Μετεωρολογίας έλαβε πληροφορίες από το Γραφείο Διοίκησης της Περιφέρειας Ρασούβα, οι οποίες διαβιβάστηκαν μέσω της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRRMA).

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Σύμφωνα με τον Sauharda Joshi, υδρολόγο στο Τμήμα Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, η καθυστέρηση στην έκδοση έγκαιρων προειδοποιήσεων προήλθε από την έλλειψη διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών. «Η πλημμύρα πέρασε στο Νεπάλ γύρω στις 8:40 π.μ. και έφτασε στο Syabrubesi μέσα σε 10 λεπτά», είπε. «Αν είχαμε ενημερωθεί ενώ η πλημμύρα συσσωρευόταν στο Θιβέτ, τα ανθρώπινα θύματα θα μπορούσαν να είχαν ελαχιστοποιηθεί σημαντικά». Tragedia en Chamoli Garhwal: puente arrastrado, vidas perdidas. La comunidad se une en el dolor. #Tibet #Nepal #China pic.twitter.com/Nb6CVZ5dO5 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 27, 2026 Ο πρώην Υπουργός Δασών και Περιβάλλοντος του Νεπάλ, Madhav Prasad Chaulagain, σημείωσε επίσης ότι φαίνεται να υπάρχει έλλειψη έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο εθνών. «Έχει γίνει αρκετά ανησυχητικό επειδή ήταν νωρίς το πρωί. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχε κάποια έλλειψη έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε το PTI . ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Υποστήριξε περαιτέρω ότι η απουσία έγκαιρων ειδοποιήσεων μπορεί να συνέβαλε στην έλλειψη προετοιμασίας και από τις δύο πλευρές. Πρόσθεσε ότι η κινεζική πλευρά είχε επίσης υποστεί εκτεταμένες ζημιές και ενδέχεται να μην ήταν επαρκώς προετοιμασμένη. «Διαφορετικά, θα μπορούσαν να είχαν παράσχει τις πληροφορίες, επειδή τα σημεία διέλευσης των συνόρων και οι κοντινές περιοχές κατάντη είχαν επίσης πληγεί σοβαρά», είπε. बाढी गएको इपिसेन्टरमा एउटा भाइले भाग्न नसकेपछि छतमा बसेर बनाएको भिडियो।🤔👮🥹 #nepal #highlight #follower #BreakingNews pic.twitter.com/VplBEUFruJ — Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) August 27, 2026 Φόβοι για νέο «χτύπημα» Το Πεκίνο εξέδωσε συναγερμό «Επίπεδου IV» στα σύνορα Θιβέτ-Νεπάλ, προειδοποιώντας ότι μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπης της Τετάρτης, στη συμβολή δύο ποταμών, αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο να υπερχειλίσει και να πλημμυρίσει τις κοντινές περιοχές. Το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ, προειδοποιώντας για απειλή που θέτει η λίμνη-φράγμα, η οποία σχηματίστηκε κοντά στη συμβολή των ποταμών Chhochen Khola και Purepu Tsangpo. Αυτά τα ποτάμια πηγάζουν από το Θιβέτ και εκβάλλουν στο Νεπάλ ως μέρος του ποταμού Bhote Koshi.

REUTERS/Navesh Chitrakar

Το Πεκίνο δήλωσε ότι η λίμνη έχει συσσωρεύσει περίπου δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μέχρι το πρωί της Πέμπτης και, εν μέσω συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων στην περιοχή, οι εισροές στη λίμνη θα μπορούσαν να φτάσουν τα τρία εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με κίνδυνο παραβίασης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Πρόκειται για μια διαρροή που θα μπορούσε να στείλει τα νερά της πλημμύρας προς τα κάτω και ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές σε περιοχές όπως το λιμάνι Gyirong στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ και αλλού προς τα κάτω. Το σύστημα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης της Κίνας για φυσικές καταστροφές έχει τέσσερα επίπεδα, με το Επίπεδο Ι να είναι το υψηλότερο και το Επίπεδο IV το χαμηλότερο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Οι καταπράσινες κοιλάδες της οροσειράς των Ιμαλαΐων — όπου βρίσκονται πολλές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου και οι εναπομείναντες παγετώνες — είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμύρες και κατολισθήσεις. Το λιώσιμο των παγετώνων έχει γίνει πιο συχνό λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. REUTERS/Navesh Chitrakar «Θέλουμε απλώς να επιστρέψουν» Η οικογένεια δύο αγοριών από το Σίδνεϊ, τα οποία αγνοούνται με τους γονείς τους στο Νεπάλ, λέει ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα βρεθούν ασφαλή. Η 42χρονη Shylaja Muralitharan, ο 47χρονος σύζυγός της Chandrasekaran Muralitharan και οι δύο γιοι τους, 14χρονος Ashwin και 11χρονος Aarush, συμμετείχαν σε προσκύνημα όταν χτύπησε η πλημμύρα το πρωί της Τετάρτης. Η τετραμελής οικογένεια είναι μεταξύ των 39 Αυστραλών που έχουν ταυτοποιηθεί ως αγνοούμενοι στην περιοχή, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει σε σχεδόν 400, και περίπου 1.400 άτομα, κυρίως τουρίστες, να αγνοούνται ακόμη. Η μικρότερη αδερφή της Shylaja, η Vaishnavi, είπε ότι έχασε την επαφή με την οικογένεια λίγο μετά το πρωινό το πρωί της πλημμύρας. Los humanos en nuestra soberbia siempre de poder ganarle a cualquier cosa, que somos superior a cualquier cosa… y la verdad que frente a la fuerza de la naturaleza, de la Tierra, no somos nada, somos insignificantes. Y en estos últimos 2 meses, la naturaleza se ha encargado de… pic.twitter.com/14TtRvDvnE — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 26, 2026