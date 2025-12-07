Κόσμος

Νετανιάχου: Δεν θα συνταξιοδοτηθώ από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη

Ακόμη δήλωσε ότι η δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (07/12/2025) ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια υπόθεση διαφθοράς στο Ισραήλ με τους πολιτικούς αντιπάλους του να πιέζουν για να εκδοθεί η απόφαση από τα δικαστήρια.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: “Όχι”.

Ακόμη ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά, εφιστώντας την προσοχή σε αρκετά σημαντικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι θα διεξάγει σημαντικές συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του μήνα, σχετικά με τη διασφάλιση επίτευξης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης.

Επίσης δήλωσε ότι η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραμένει αντικείμενο της συζήτησης, με το καθεστώς να αναμένεται ότι θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον.

