Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντηθούν μέσα στον Δεκέμβριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (07.12.2025) ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση και από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα συζητηθούν οι διαδικασίες για τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι βλέπει «έναν δρόμο προς μια βιώσιμη ειρήνη» με τους Παλαιστίνιους, επιμένοντας ωστόσο ότι ο πλήρης έλεγχος της ασφάλειας της περιοχής θα παραμείνει στα χέρια του Ισραήλ.

Υπογράμμισε πως υπάρχει προοπτική για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας με τα αραβικά κράτη.

Αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πρώτη φάση βρίσκεται «πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της», ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση.

«Στο τέλος του μήνα θα έχω πολύ σημαντικές συνομιλίες για να διασφαλιστεί η υλοποίηση της επόμενης φάσης του σχεδίου», τόνισε.

Αν και Χαμάς και Ισραήλ βρίσκονται σε εκεχειρία, από τις 10 Οκτωβρίου, με την βοήθεια του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, η βία δεν έχει υποχωρήσει πλήρως από την περιοχή.

O ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις σε αρκετές περιοχές οδηγώντας στον θάνατο αρκετά άτομα, λέγοντας πως Παλαιστίνιοι παραβιάζουν τους όρους εκεχειρίας.

Από την έναρξη της κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς έχει επιστρέψει και τους 20 ζωντανούς ομήρους και 27 σορούς σε αντάλλαγμα για περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.



