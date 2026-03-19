Νετανιάχου: Το Ισραήλ κερδίζει και το Ιράν εξοντώνεται – Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στην επίθεση στο Ρας Λαφάν

«Το Ιράν δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε Συνέντευξη Τύπου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη», ενώ επεσήμανε ότι «το Ισραήλ κερδίζει και το Ιράν εξοντώνεται».

Για την διάρκεια που θα κρατήσει ο πόλεμος ο Νετανιάχου είπε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί». «Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε, και θα τα κάνουμε τώρα», προσθέτει.

Μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι «οι ΗΠΑ είναι ο αρχηγός και εμείς είμαστε οι σύμμαχοι πρότυπο».

Αρχικά μίλησε για τους τρεις στόχους που έχει το Ισραήλ: Να «εξοντώσει πλήρως» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να «εξοντώσει πλήρως» το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και να δημιουργήσει συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να «πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν θα βγουν οι Ιρανοί στους δρόμους για να ανατρέψουν το καθεστώς, εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες για αυτούς αλλά η κίνηση είναι δική τους».

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι έχουν καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν «σε τέτοιο βαθμό» που δεν μπορούν να επιτύχουν «αυτό που έχουν σχεδιάσει». Λέει ότι το Ιράν ήθελε να γκρεμίσει χιλιάδες κτίρια στο Ισραήλ, αλλά αντίθετα αυτά καταρρέουν στο Λίβανο και στο Ιράν.

«Θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή, σας το υπόσχομαι», λέει.

Μάλιστα σε ερώτηση δημοσιογράφου για αν οι ΗΠΑ είχαν γνώση για τη χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan, τον μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ο πρόεδρος του Ισραήλ είπε ότι «το Ισραήλ ενήργησε μόνο του στην σημερινή επίθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αναστείλουμε τις μελλοντικές επιθέσεις, και εμείς τηρούμε τη συμφωνία», είπε.