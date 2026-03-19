Μέση Ανατολή: Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια στο Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ – Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση – Live όλες οι εξελίξεις

Ανάλυση: Ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση μετά τις επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια «φάση ενεργειακής υποδομής» μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει το Al Jazeera.

Ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση σηματοδότησε «μια στροφή προς τη στοχοθέτηση της οικονομικής ραχοκοκαλιάς της χώρας αντί για καθαρά στρατιωτικούς στόχους».

Οι ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ολόκληρο τον Κόλπο υποδηλώνουν μια «σκόπιμη στρατηγική για την περιφερειοποίηση της ενεργειακής αντιπαράθεσης και την παγκοσμιοποίηση των επιπτώσεών της, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά ενέργειας».

«Η επέκταση των αντιποίνων του Ιράν αντανακλά μια στροφή στη στρατηγική του σκέψη: Aντί για αναλογικές απαντήσεις, η Τεχεράνη φαίνεται να λειτουργεί όλο και περισσότερο με βάση μια νέα στρατηγική κλιμάκωσης πάνω από το όριο που έχουν θέσει οι αντίπαλοί της, με στόχο να διορθώσει αυτό που θεωρεί ως παρελθοντικές λανθασμένες εκτιμήσεις που προκλήθηκαν από την αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Αζίζι.