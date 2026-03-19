Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια στο Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ – Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση – Live όλες οι εξελίξεις

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση ότι θα βοηθήσουν στο να μείνουν ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ
Ισραήλ
Ισραηλινοί στρατιώτες στέκονται δίπλα σε ένα θραύσμα πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και αναχαιτίστηκε. Καρφώθηκε σε ένα χωράφι στα Υψώματα του Γκολάν, που ελέγχονται από το Ισραήλ - ΦΩΤΟ AP Photo / Ohad Zwigenberg
Αθηνά Σκορδιαλού , Σπύρος Πλουμίδης , Μαρία Αρβανίτη , Έρικα Τεκτονίδου , Ανδρέας Μορφόπουλος , Νάνσυ Τσουμή

20η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή και πλέον οι επιθέσεις έχουν περάσει σε νέα φάση, με χτυπήματα σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις επιθέσεις-απάντηση του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κορυφώνεται η παγκόσμια ανησυχία για την εξέλιξη του πολέμου, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πρωτοφανή άνοδο. Δείτε εδώ όλα όσα προηγήθηκαν, μέσα από το προηγούμενο live του newsit.gr

18:07 | 19.03.2026
Patriot
Στα 4 με 7 εκ. ευρώ ο κάθε πύραυλος Patriot: Έχουν σύστημα «kill to kill», αναχαιτίζουν και πυροβολούν ταυτόχρονα
«Είναι 6 εκτοξευτές με 16 πυραύλους πάνω ο καθένας και έχουν την ιδιότητα σταματάνε τον πύραυλο με κινητική ενέργεια» λέει ο αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς
18:06 | 19.03.2026
Ο Νετανιάχου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 20:30

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραχωρήσει σήμερα στις 20:30 συνέντευξη Τύπου σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνέντευξη Τύπου του Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

18:05 | 19.03.2026
Δακρυσμένος άνδρας
Η Μοσάντ στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς: Το καθεστώς έχει καταλάβει τζαμιά και τα έκανε αποθήκες και κέντρα διοίκησης
«Μαζί θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν», αναφέρει ακόμη η ανάρτηση
18:05 | 19.03.2026
Λίβανος
Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα από ιρανική επίθεση – Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή – Εκρήξεις στο Μπαχρέιν
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία είναι οι χώρες που ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση ότι θα βοηθήσουν στο να μείνουν ασφαλή τα Στενά
18:02 | 19.03.2026
Stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35
Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Το αεροσκάφος των ΗΠΑ προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ σημείωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση
17:35 | 19.03.2026
Ανάλυση: Ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση μετά τις επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια «φάση ενεργειακής υποδομής» μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει το Al Jazeera.

Ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση σηματοδότησε «μια στροφή προς τη στοχοθέτηση της οικονομικής ραχοκοκαλιάς της χώρας αντί για καθαρά στρατιωτικούς στόχους».

Οι ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ολόκληρο τον Κόλπο υποδηλώνουν μια «σκόπιμη στρατηγική για την περιφερειοποίηση της ενεργειακής αντιπαράθεσης και την παγκοσμιοποίηση των επιπτώσεών της, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά ενέργειας».

«Η επέκταση των αντιποίνων του Ιράν αντανακλά μια στροφή στη στρατηγική του σκέψη: Aντί για αναλογικές απαντήσεις, η Τεχεράνη φαίνεται να λειτουργεί όλο και περισσότερο με βάση μια νέα στρατηγική κλιμάκωσης πάνω από το όριο που έχουν θέσει οι αντίπαλοί της, με στόχο να διορθώσει αυτό που θεωρεί ως παρελθοντικές λανθασμένες εκτιμήσεις που προκλήθηκαν από την αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Αζίζι.

17:33 | 19.03.2026
Η επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Χάιφα

Το διυλιστήριο της Χάιφα (Bazan) είναι η μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη εγκατάσταση καυσίμων του Ισραήλ, καλύπτοντας περίπου το 50–60% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα (περίπου 60% του ντίζελ και 50% της βενζίνης).

Επεξεργάζεται περίπου 197.000 βαρέλια την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των καυσίμων για μεταφορές, αεροπορία και στρατιωτική χρήση στο Ισραήλ εξαρτάται από αυτό.

Το Ισραήλ διαθέτει μόνο δύο διυλιστήρια.

17:32 | 19.03.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
95
81
74
61
