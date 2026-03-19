Μέση Ανατολή: Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια στο Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ – Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση – Live όλες οι εξελίξεις

20η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή και πλέον οι επιθέσεις έχουν περάσει σε νέα φάση, με χτυπήματα σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις επιθέσεις-απάντηση του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κορυφώνεται η παγκόσμια ανησυχία για την εξέλιξη του πολέμου, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πρωτοφανή άνοδο. Δείτε εδώ όλα όσα προηγήθηκαν, μέσα από το προηγούμενο live του newsit.gr
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραχωρήσει σήμερα στις 20:30 συνέντευξη Τύπου σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε το γραφείο του.
Αυτή θα είναι η δεύτερη συνέντευξη Τύπου του Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια «φάση ενεργειακής υποδομής» μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει το Al Jazeera.
Ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση σηματοδότησε «μια στροφή προς τη στοχοθέτηση της οικονομικής ραχοκοκαλιάς της χώρας αντί για καθαρά στρατιωτικούς στόχους».
Οι ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ολόκληρο τον Κόλπο υποδηλώνουν μια «σκόπιμη στρατηγική για την περιφερειοποίηση της ενεργειακής αντιπαράθεσης και την παγκοσμιοποίηση των επιπτώσεών της, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά ενέργειας».
«Η επέκταση των αντιποίνων του Ιράν αντανακλά μια στροφή στη στρατηγική του σκέψη: Aντί για αναλογικές απαντήσεις, η Τεχεράνη φαίνεται να λειτουργεί όλο και περισσότερο με βάση μια νέα στρατηγική κλιμάκωσης πάνω από το όριο που έχουν θέσει οι αντίπαλοί της, με στόχο να διορθώσει αυτό που θεωρεί ως παρελθοντικές λανθασμένες εκτιμήσεις που προκλήθηκαν από την αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Αζίζι.
Το διυλιστήριο της Χάιφα (Bazan) είναι η μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη εγκατάσταση καυσίμων του Ισραήλ, καλύπτοντας περίπου το 50–60% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα (περίπου 60% του ντίζελ και 50% της βενζίνης).
Επεξεργάζεται περίπου 197.000 βαρέλια την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των καυσίμων για μεταφορές, αεροπορία και στρατιωτική χρήση στο Ισραήλ εξαρτάται από αυτό.
Το Ισραήλ διαθέτει μόνο δύο διυλιστήρια.
Μαζί θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
