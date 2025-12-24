Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα δαπανήσει 110 δισεκ. δολάρια για την ανάπτυξη ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2025, φαίνεται πως ανέδειξε τις επιχειρησιακές δυνατότητες αλλά και τις ελλείψεις των δύο χωρών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαπιστώνει ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας του πρέπει να βελτιωθεί.

Κατά την διάρκεια σημερινής (25.12.2025) εκδήλωσης για νέους πιλότους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει σε τρομακτικές δαπάνες για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (110 δισεκατομμύρια δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων για να μειώσει την εξάρτηση από άλλες χώρες.

«Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

«Δεν γνωρίζω αν μια χώρα μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη αλλά θα προσπαθήσουμε…να εξασφαλίσουμε τα όπλα μας να παράγονται όσο το δυνατόν στο Ισραήλ» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων για το κράτος του Ισραήλ και να μειώσουμε την εξάρτηση από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων» υπογράμμισε στο τέλος.