New York Times: Η αποτυχημένη μυστική αποστολή των SEALs στη Βόρεια Κορέα που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ένα σενάριο βγαλμένο από ταινία κατασκοπείας. Στις αρχές του 2019, μέλη της επίλεκτης μονάδας SEAL Team 6 αποβιβάστηκαν νύχτα σε ακτή της Βόρειας Κορέας με στόχο να εγκαταστήσουν μια ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποκλέπτουν τις επικοινωνίες του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, την ώρα που εκείνος βρισκόταν σε απευθείας διπλωματικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το New York Times σε εκτενή έρευνα.

Το διακύβευμα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν στρατηγικό: να καλύψει ένα τεράστιο κενό του αμερικανικού μηχανισμού πληροφοριών, που αδυνατούσε να εξασφαλίσει αξιόπιστα δεδομένα από το εσωτερικό του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν, του πιο κλειστού στο κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως η αποστολή εκτροχιάστηκε γρήγορα. Οι κομάντο, νομίζοντας ότι έφτασαν σε έρημη ακτή, βρέθηκαν αντιμέτωποι με βορειοκορεατικό σκάφος. Φοβούμενοι ότι εντοπίστηκαν, άνοιξαν πυρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το πλήρωμα είχε σκοτωθεί. Σύμφωνα με το New York Times, πιθανότατα επρόκειτο για αμάχους. Οι SEALs εγκατέλειψαν την αποστολή χωρίς να εγκαταστήσουν τη συσκευή και αποχώρησαν επειγόντως προς αμερικανικό υποβρύχιο που τους περίμενε ανοιχτά.

Μια επιχείρηση που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ

Ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Πιονγκγιάνγκ παραδέχθηκαν ποτέ την ύπαρξη αυτής της επιχείρησης. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ δεν είχε ενημερωθεί, παρά τη νομική υποχρέωση για κοινοποίηση στις επιτροπές ελέγχου ευαίσθητων επιχειρήσεων πληροφοριών. «Αυτό είναι ακριβώς το είδος αποστολής για το οποίο το Κογκρέσο θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος που επικαλείται η εφημερίδα. Ο Λευκός Οίκος, όταν ρωτήθηκε από το New York Times, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εφημερίδα στηρίζεται σε μαρτυρίες περίπου 24 πηγών — πολιτικών αξιωματούχων, πρώην στρατιωτικών, μελών της κυβέρνησης Τραμπ — όλοι υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ορισμένοι εξήγησαν ότι μίλησαν επειδή τα αποτυχημένα εγχειρήματα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων αποκρύπτονται συστηματικά, ενώ στη δημοσιότητα βγαίνουν μόνο οι εντυπωσιακές επιτυχίες, όπως η επιχείρηση εναντίον του Μπιν Λάντεν το 2011.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεράστιοι κίνδυνοι εν μέσω διαπραγματεύσεων

Η εισβολή σε βορειοκορεατικό έδαφος, την ώρα που προετοιμαζόταν η σύνοδος του Ανόι μεταξύ Τραμπ και Κιμ, θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση ομήρων ή ακόμη και άμεση σύγκρουση με έναν αντίπαλο οπλισμένο με πυρηνικούς πυραύλους. Αν και η σύνοδος του Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, κατέληξε σε αποτυχία.

Μερικούς μήνες αργότερα, η Πιονγκγιάνγκ επανεκκίνησε τις πυραυλικές δοκιμές και σκλήρυνε περαιτέρω τη στάση της. Σήμερα, οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές και τη δυνατότητα παραγωγής δεκάδων ακόμη.

Ένα πλήγμα μέσα σε μια σειρά αποτυχιών

Σύμφωνα πάντα με το New York Times, η αποτυχημένη αυτή αποστολή οδήγησε σε εσωτερικές έρευνες, οι οποίες κατέληξαν ότι οι κομάντο ενήργησαν σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, ακόμη κι αν σκοτώθηκαν άμαχοι. Η υπόθεση ωστόσο αναδεικνύει τα όρια μιας μονάδας που θεωρείται από τις πιο επίφοβες παγκοσμίως. Η SEAL Team 6, εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιεί αποστολές υψηλού ρίσκου. Κάποιες έμειναν στην ιστορία, άλλες όμως κατέληξαν σε φιάσκο, από τον Παναμά μέχρι τη Σομαλία και την Υεμένη.

Επί προεδρίας Τραμπ, η πολιτική εποπτεία τέτοιων επιχειρήσεων είχε περιοριστεί, επιτρέποντάς του να εγκρίνει γρήγορα επικίνδυνες αποστολές. Με την ανάληψη της εξουσίας, ο Τζο Μπάιντεν διέταξε νέο έλεγχο της αποστολής στη Βόρεια Κορέα. Τα πορίσματα παραμένουν απόρρητα.

Ένα είναι βέβαιο: το επεισόδιο αυτό δείχνει πως, πίσω από την ηρωική εικόνα των αμερικανικών κομάντο, κρύβονται αποτυχίες με δυνητικά ολέθριες συνέπειες — αυτή τη φορά στη Βόρεια Κορέα, σε ένα έδαφος όπου κάθε λάθος θα μπορούσε να ανάψει φωτιά σε ολόκληρο τον πλανήτη.