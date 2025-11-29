Κόσμος

New York Times: Ο FDA σχετίζει θανάτους 10 παιδιών με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

Το υπόμνημα, το οποίο έχει συντάξει ο κορυφαίος ιατρικός και επιστημονικός αξιωματούχος της FDA, ο Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες ούτε την κατάσταση της υγείας των παιδιών ούτε ποιών εταιρειών εμβόλια αφορά
Εμβόλιο
REUTERS/Johanna Geron/File Photo

«Φωτιές» ανάβει η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), καθώς υποστηρίζει σε εσωτερικό υπόμνημα ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν «εξαιτίας» του εμβολιασμού τους κατά του κορονοϊού, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Ειδικότερα, ο διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA ανέφερε σε σημείωμα προς το προσωπικό του οργανισμού ότι μία έρευνα έδειξε πως τουλάχιστον 10 παιδιά πέθαναν «μετά και εξαιτίας» της χορήγησης του εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει την FDA, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει αλλάξει σημαντικά την κυβερνητική πολιτική για τα εμβόλια κατά της COVID, περιορίζοντας την πρόσβαση σ’ αυτά στους ανθρώπους ηλικίας από 65 ετών και πάνω, καθώς και σε αυτούς με υποκείμενες νόσους.

Ο Κένεντι, ο οποίος υποστήριζε απόψεις κατά των εμβολίων καιρό πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κάνει υπουργό Υγείας, έχει επίσης συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει να αναθεωρήσει την εμβολιαστική πολιτική της χώρας.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία, και υπό τον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι υποστήριζαν κατηγορηματικά ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές.

Το υπόμνημα, το οποίο έχει συντάξει ο κορυφαίος ιατρικός και επιστημονικός αξιωματούχος της FDA, ο Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες ούτε την κατάσταση της υγείας των παιδιών ούτε ποιών εταιρειών εμβόλια αφορά, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Πρασάντ χαρακτηρίζει το εύρημα «βαθιά αποκαλυπτικό» και ανακοινώνει σχέδια για ενίσχυση του ελέγχου των εμβολίων και τυχαίες έρευνες σε όλες τις υποομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
92
87
65
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Ρωσία: Εκρήξεις και φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι από επιδρομή ουκρανικών drones – Έκλεισε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Νοβοροσίσκ
Σταμάτησε η λειτουργία σημαντικού τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας
Η φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι
Newsit logo
Newsit logo